中国“一国两制、五十年不变”承诺过半，加拿大：担忧香港民主自由遭到进一步侵蚀

昨天（7月1日）是香港主权移交中国25周年。

中国国家主席习近平前往香港出席了庆祝活动，并主持了新一任香港特别行政区长官李 以及内阁的宣誓就职仪式。

加拿大国际事务部发出声明，在纪念这个重要日子的同时，担忧中国曾经承诺的 一国两制 五十年不变 是否存在。

遗憾的是，自 2020 年 6 月 30 日对香港实施《国家安全法》（NSL）的两年来，我们看到言论自由与和平表达不同观点的自由受到压制。 香港《国安法》的实施消除了实际意义上的政治反对，非政府组织、工会和人权组织已经解散或离开。随着苹果日报、立场新闻和其他独立媒体的关闭，媒体自由继续受到侵蚀。 引自 加拿大国际事务部

英国首相约翰逊也在香港主权移交25周年之际表示， 一段时间以来，北京未能履行自己的义务 。

他还称，英国将尽其所能让北京兑现它在25年前香港回归时所做出的承诺，确保港人的民主权力。

不过，7月1日，中国外交部发言人赵立坚在回应这一问题时表示，英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权，也根本不存在所谓 承诺 。

他还称，中国坚决反对、强烈谴责 个别西方国家对纯属中国内政的香港事务指手画脚 。

而同一天，中国国家主席习近平在香港的七一庆典讲话中表示，中国坚持了一国两制。

他说，事实证明， 一国两制 具有强大的生命力，能确保香港长期繁荣稳定，维护香港同胞的福祉， 这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持 。

这也是习近平新冠疫情两年来首次离开大陆。

2022年7月1日，中国国家主席习近平（右一）与新任香港特首李家超（中），主持新一届政府就职仪式。 照片：AP / Selim Chtayti

香港《国安法》颁布成分水岭

从香港主权移交到2020年7月前，香港爆发几次大规模的民众抗议行动，反对《基本法》23条立法，争取更多民主权益，要求真普选的民众运动等。

2003年，香港爆发大规模民众示威，反对《基本法》第23条国安立法，这项草案中的 叛国罪、颠覆罪、分裂国家罪和煽动叛乱罪 等尤其引发民主派的激励反对。

当年，在纪念香港主权移交的7月1日，民主派号召抗议游行，并称有50万人参与。最终，成功令时任特首董建华撤回了法案；之后，每年的 七一大游行 成为了香港民众抗争运动的传统。

2014年爆发要求真正普选的 占领中环 以及 雨伞运动

2019年再次因国安法修例爆发 反送中 运动。

不过，2020年6月30日，中国全国人大常委会绕过香港立法会通过《香港国安法》 （新窗口），即时生效。示威活动瘫痪之余，一些民主派团体也即时宣布解散。

之后的一年中，香港警方大肆逮捕反对派民主派人士，曾参与抗议活动的多位知名人士被捕被审判被判刑，包括资深民主人士李柱铭、毛孟静、壹传媒老板黎智英、年轻学生代表黄之锋、周庭、加拿大籍歌手何韵诗等等。

香港一直悼念六四集会已经不复存在，雕塑 国殇之柱 以及 自由女神像 也被移除。

加拿大加紧接收香港移民

加拿大与香港之间特殊历史渊源可以追溯源至1941年二战时期的香港保卫战， 那是加拿大军队在二战中参加的第一场陆地战。在十八天的战斗中，290名加拿大官兵阵亡，远超十年阿富汗战争中加军丧生人数总和。随后又有264人在接下来的几年中死在战俘营里 。

1997年香港主权交接前，更是出现了港人加拿大移民潮。

2020年，加拿大政府表示，相信有30万持加拿大护照的人生活在香港。

香港《国安法》实施之后，大批香港人决定离开，移民海外。根据香港统计数字，2021年中录得自1966年中以来最多人移民的纪录。有统计显示，过去两年半时间，香港人口净流出高达25万人。

加拿大政府于2020年11月，出台面向香港年轻人的“救生艇”接收措施 （新窗口）。

根据加拿大移民与难民局(IRCC)今年三月公布的数字，在2021年，加拿大为香港人提供的学生签证以及工作签证超过了1万8千份，这比之前三年的总和还要高出近5千人。

而目前生活在加拿大的四位香港年轻人接受加广访问，谈到了各自移民加拿大的初衷，离开故乡的愁绪，以及对未来的期待。

当中的一位告诉加广记者，希望凝聚在加拿大香港人的力量。