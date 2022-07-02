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中国“一国两制、五十年不变”承诺过半，加拿大：担忧香港民主自由遭到进一步侵蚀

A woman takes a photo of the Chinese and Hong Kong flags hanging from a residential building to celebrate the 25th anniversary of Hong Kong handover to China, at a public housing estate, in Hong Kong, Saturday, June 25, 2022. President Xi Jinping will participate in next week's celebrations of the 25th anniversary of the return of Hong Kong to China, the government said Saturday, but it left unclear whether he will visit the former British colony for the highly symbolic event after a crackdown

6月25日，为迎接香港主权移交25周年，香港公屋建筑挂满中国国旗和香港紫荆旗。一名女性在拍照。

照片：AP / Kin Cheung

RCI

中国外交部发言人赵立坚回应：根本不存在所谓“承诺”。

昨天（7月1日）是香港主权移交中国25周年。

中国国家主席习近平前往香港出席了庆祝活动，并主持了新一任香港特别行政区长官李 以及内阁的宣誓就职仪式。

加拿大国际事务部发出声明，在纪念这个重要日子的同时，担忧中国曾经承诺的一国两制五十年不变是否存在。

遗憾的是，自 2020 年 6 月 30 日对香港实施《国家安全法》（NSL）的两年来，我们看到言论自由与和平表达不同观点的自由受到压制。 香港《国安法》的实施消除了实际意义上的政治反对，非政府组织、工会和人权组织已经解散或离开。随着苹果日报、立场新闻和其他独立媒体的关闭，媒体自由继续受到侵蚀。
引自 加拿大国际事务部

英国首相约翰逊也在香港主权移交25周年之际表示，一段时间以来，北京未能履行自己的义务

他还称，英国将尽其所能让北京兑现它在25年前香港回归时所做出的承诺，确保港人的民主权力。

不过，7月1日，中国外交部发言人赵立坚在回应这一问题时表示，英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权，也根本不存在所谓承诺

他还称，中国坚决反对、强烈谴责个别西方国家对纯属中国内政的香港事务指手画脚

而同一天，中国国家主席习近平在香港的七一庆典讲话中表示，中国坚持了一国两制。

他说，事实证明，一国两制具有强大的生命力，能确保香港长期繁荣稳定，维护香港同胞的福祉，这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持

这也是习近平新冠疫情两年来首次离开大陆。

Hong Kong's new Secretary for Innovation, Technology and Industry Sun Dong, left, bows as China's President Xi Jinping, right, and Hong Kong's new Chief Executive John Lee, left, look on, during a ceremony to inaugurate the city's new government in Hong Kong Friday, July 1, 2022, on the 25th anniversary of the city's handover from Britain to China. (Selim Chtayti/Pool Photo via AP)

2022年7月1日，中国国家主席习近平（右一）与新任香港特首李家超（中），主持新一届政府就职仪式。

照片：AP / Selim Chtayti

香港《国安法》颁布成分水岭

从香港主权移交到2020年7月前，香港爆发几次大规模的民众抗议行动，反对《基本法》23条立法，争取更多民主权益，要求真普选的民众运动等。

2003年，香港爆发大规模民众示威，反对《基本法》第23条国安立法，这项草案中的叛国罪、颠覆罪、分裂国家罪和煽动叛乱罪等尤其引发民主派的激励反对。

当年，在纪念香港主权移交的7月1日，民主派号召抗议游行，并称有50万人参与。最终，成功令时任特首董建华撤回了法案；之后，每年的七一大游行成为了香港民众抗争运动的传统。

2014年爆发要求真正普选的占领中环以及雨伞运动

2019年再次因国安法修例爆发反送中运动。

不过，2020年6月30日，中国全国人大常委会绕过香港立法会通过《香港国安法》 （新窗口），即时生效。示威活动瘫痪之余，一些民主派团体也即时宣布解散。

之后的一年中，香港警方大肆逮捕反对派民主派人士，曾参与抗议活动的多位知名人士被捕被审判被判刑，包括资深民主人士李柱铭、毛孟静、壹传媒老板黎智英、年轻学生代表黄之锋、周庭、加拿大籍歌手何韵诗等等。

香港一直悼念六四集会已经不复存在，雕塑国殇之柱以及自由女神像也被移除。

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加拿大加紧接收香港移民

加拿大与香港之间特殊历史渊源可以追溯源至1941年二战时期的香港保卫战，那是加拿大军队在二战中参加的第一场陆地战。在十八天的战斗中，290名加拿大官兵阵亡，远超十年阿富汗战争中加军丧生人数总和。随后又有264人在接下来的几年中死在战俘营里

1997年香港主权交接前，更是出现了港人加拿大移民潮。

2020年，加拿大政府表示，相信有30万持加拿大护照的人生活在香港。

香港《国安法》实施之后，大批香港人决定离开，移民海外。根据香港统计数字，2021年中录得自1966年中以来最多人移民的纪录。有统计显示，过去两年半时间，香港人口净流出高达25万人。

加拿大政府于2020年11月，出台面向香港年轻人的“救生艇”接收措施 （新窗口）

根据加拿大移民与难民局(IRCC)今年三月公布的数字，在2021年，加拿大为香港人提供的学生签证以及工作签证超过了1万8千份，这比之前三年的总和还要高出近5千人。

而目前生活在加拿大的四位香港年轻人接受加广访问，谈到了各自移民加拿大的初衷，离开故乡的愁绪，以及对未来的期待。

当中的一位告诉加广记者，希望凝聚在加拿大香港人的力量

今年二十岁的Wil，移民加拿大两年，但心里一直记挂着香港。

今年二十岁的Wil，移民加拿大两年，但心里一直记挂着香港。

照片：summited by Wil

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