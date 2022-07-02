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中国“一国两制、五十年不变”承诺过半，加拿大：担忧香港民主自由遭到进一步侵蚀
中国外交部发言人赵立坚回应：根本不存在所谓“承诺”。
昨天（7月1日）是香港主权移交中国25周年。
中国国家主席习近平前往香港出席了庆祝活动，并主持了新一任香港特别行政区长官李 以及内阁的宣誓就职仪式。
加拿大国际事务部发出声明，在纪念这个重要日子的同时，担忧中国曾经承诺的
一国两制
五十年不变是否存在。
遗憾的是，自 2020 年 6 月 30 日对香港实施《国家安全法》（NSL）的两年来，我们看到言论自由与和平表达不同观点的自由受到压制。 香港《国安法》的实施消除了实际意义上的政治反对，非政府组织、工会和人权组织已经解散或离开。随着苹果日报、立场新闻和其他独立媒体的关闭，媒体自由继续受到侵蚀。
英国首相约翰逊也在香港主权移交25周年之际表示，
一段时间以来，北京未能履行自己的义务。
他还称，英国将尽其所能让北京兑现它在25年前香港回归时所做出的承诺，确保港人的民主权力。
不过，7月1日，中国外交部发言人赵立坚在回应这一问题时表示，英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权，也根本不存在所谓
承诺。
他还称，中国坚决反对、强烈谴责
个别西方国家对纯属中国内政的香港事务指手画脚。
而同一天，中国国家主席习近平在香港的七一庆典讲话中表示，中国坚持了一国两制。
他说，事实证明，
一国两制具有强大的生命力，能确保香港长期繁荣稳定，维护香港同胞的福祉，
这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持。
这也是习近平新冠疫情两年来首次离开大陆。
香港《国安法》颁布成分水岭
从香港主权移交到2020年7月前，香港爆发几次大规模的民众抗议行动，反对《基本法》23条立法，争取更多民主权益，要求真普选的民众运动等。
2003年，香港爆发大规模民众示威，反对《基本法》第23条国安立法，这项草案中的
叛国罪、颠覆罪、分裂国家罪和煽动叛乱罪等尤其引发民主派的激励反对。
当年，在纪念香港主权移交的7月1日，民主派号召抗议游行，并称有50万人参与。最终，成功令时任特首董建华撤回了法案；之后，每年的
七一大游行成为了香港民众抗争运动的传统。
2014年爆发要求真正普选的
占领中环以及
雨伞运动
2019年再次因国安法修例爆发
反送中运动。
不过，2020年6月30日，中国全国人大常委会绕过香港立法会通过《香港国安法》 （新窗口），即时生效。示威活动瘫痪之余，一些民主派团体也即时宣布解散。
之后的一年中，香港警方大肆逮捕反对派民主派人士，曾参与抗议活动的多位知名人士被捕被审判被判刑，包括资深民主人士李柱铭、毛孟静、壹传媒老板黎智英、年轻学生代表黄之锋、周庭、加拿大籍歌手何韵诗等等。
香港一直悼念六四集会已经不复存在，雕塑
国殇之柱以及
自由女神像也被移除。
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加拿大加紧接收香港移民
加拿大与香港之间特殊历史渊源可以追溯源至1941年二战时期的香港保卫战，
那是加拿大军队在二战中参加的第一场陆地战。在十八天的战斗中，290名加拿大官兵阵亡，远超十年阿富汗战争中加军丧生人数总和。随后又有264人在接下来的几年中死在战俘营里。
1997年香港主权交接前，更是出现了港人加拿大移民潮。
2020年，加拿大政府表示，相信有30万持加拿大护照的人生活在香港。
香港《国安法》实施之后，大批香港人决定离开，移民海外。根据香港统计数字，2021年中录得自1966年中以来最多人移民的纪录。有统计显示，过去两年半时间，香港人口净流出高达25万人。
加拿大政府于2020年11月，出台面向香港年轻人的“救生艇”接收措施 （新窗口）。
根据加拿大移民与难民局(IRCC)今年三月公布的数字，在2021年，加拿大为香港人提供的学生签证以及工作签证超过了1万8千份，这比之前三年的总和还要高出近5千人。
而目前生活在加拿大的四位香港年轻人接受加广访问，谈到了各自移民加拿大的初衷，离开故乡的愁绪，以及对未来的期待。
当中的一位告诉加广记者，希望凝聚在加拿大香港人的力量。