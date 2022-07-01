特鲁多国庆日呼吁团结：加拿大国旗是“更美好生活的承诺”

加拿大全国各地都在庆祝建国155周年。

经历两年新冠疫情之后，很多城市重新开放公众庆祝活动，以及烟花汇演。

在首都渥太华，议会山附近搭建起舞台，总理特鲁多一家以及总督玛丽和丈夫也在庆祝人群中。

加拿大旗帜代表团结

特鲁多在庆典致辞中表示，国旗代表了团结，呼吁民众拥抱枫叶所代表的价值观，国旗不仅仅是一个符号。

枫叶旗也是一个承诺 — 承诺机会，为逃离暴力和战争的人们提供安全承诺，为人们提供更美好生活的承诺。 引自 特鲁多

自 COVID-19 大流行开始以来，渥太华首次举办加拿大日现场活动。

总理特鲁多还表示，对近3800万加拿大民众来说，加拿大强大之处在于它的多元。

无论我们的信仰，无论我们出生在哪里，我们的肤色如何，我们说什么语言，或者我们与谁相爱，我们所有人都是平等的。 引自 特鲁多

他也在此承认，加拿大历史上的错误，表示“我们无法改变历史，但我们可以建设更好的未来”。

加拿大总督玛丽.西蒙也在今天，第一次发表国庆日讲话，呼吁加拿大人共同努力，建设一个包容社区。

她敦促人们善待彼此，相互学习，倾听原住民的声音 —— 我们正居住在他们的土地上。

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加拿大联邦移民、难民和公民部长肖恩·弗雷泽（Sean Fraser）通过声明表示，欢迎所有以新加拿大公民的身份庆祝他们第一个国庆节的人们，以及在过去几个月中抵达加拿大的成千上万名阿富汗人和乌克兰人。

今年，国庆日传统的公民入籍仪式是混合式的，一部分通过网络，一部分新移民在现场。

抗议者游行继续

下午，几百名反对疫情政策的 自由车队 以及 滚雷摩托车队 的抗议者也现身议会山附近。

他们指责特鲁多犯下了叛国罪。

预计他们的游行将持续到今晚，并会举行 自由音乐会 派对。

渥太华警方将议会山附近地方设立为 禁车区域 ，不许人们驾车进入，还表示，已经准备好应对任何试图占领渥太华的企图。

2022 年 7 月 1 日，加拿大国庆日，抗议者在渥太华市中心的街道上游行。 照片：La Presse canadienne / Lars Hagberg

Yan Liang, RCI with CBC