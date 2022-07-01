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特鲁多国庆日呼吁团结：加拿大国旗是“更美好生活的承诺”

加拿大总理特鲁多在155周年国庆日透过视频致辞。

加拿大总理特鲁多在155周年国庆日透过视频致辞。

照片： CBC / Richard Raycraft

RCI

他希望民众重拾加拿大价值观：尊敬、希望、与善良

加拿大全国各地都在庆祝建国155周年。

经历两年新冠疫情之后，很多城市重新开放公众庆祝活动，以及烟花汇演。

在首都渥太华，议会山附近搭建起舞台，总理特鲁多一家以及总督玛丽和丈夫也在庆祝人群中。

加拿大旗帜代表团结

特鲁多在庆典致辞中表示，国旗代表了团结，呼吁民众拥抱枫叶所代表的价值观，国旗不仅仅是一个符号。

枫叶旗也是一个承诺 — 承诺机会，为逃离暴力和战争的人们提供安全承诺，为人们提供更美好生活的承诺。
引自 特鲁多

自 COVID-19 大流行开始以来，渥太华首次举办加拿大日现场活动。

总理特鲁多还表示，对近3800万加拿大民众来说，加拿大强大之处在于它的多元。

无论我们的信仰，无论我们出生在哪里，我们的肤色如何，我们说什么语言，或者我们与谁相爱，我们所有人都是平等的。
引自 特鲁多

他也在此承认，加拿大历史上的错误，表示“我们无法改变历史，但我们可以建设更好的未来”。

加拿大总督玛丽.西蒙也在今天，第一次发表国庆日讲话，呼吁加拿大人共同努力，建设一个包容社区。

她敦促人们善待彼此，相互学习，倾听原住民的声音 —— 我们正居住在他们的土地上。

加拿大联邦移民、难民和公民部长肖恩·弗雷泽（Sean Fraser）通过声明表示，欢迎所有以新加拿大公民的身份庆祝他们第一个国庆节的人们，以及在过去几个月中抵达加拿大的成千上万名阿富汗人和乌克兰人。

今年，国庆日传统的公民入籍仪式是混合式的，一部分通过网络，一部分新移民在现场。

抗议者游行继续

下午，几百名反对疫情政策的自由车队以及滚雷摩托车队的抗议者也现身议会山附近。

他们指责特鲁多犯下了叛国罪。

预计他们的游行将持续到今晚，并会举行自由音乐会派对。

渥太华警方将议会山附近地方设立为禁车区域，不许人们驾车进入，还表示，已经准备好应对任何试图占领渥太华的企图。

2022 年 7 月 1 日，加拿大国庆日，抗议者在渥太华市中心的街道上游行。

2022 年 7 月 1 日，加拿大国庆日，抗议者在渥太华市中心的街道上游行。

照片：La Presse canadienne / Lars Hagberg

Yan Liang, RCI with CBC

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