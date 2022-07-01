加拿大首席卫生官谭咏诗：享受夏日同时，监控猴痘传播，及预防新冠病毒卷土重来

星期四(6月30日），在全国性的疫情通报会中，加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam)表示，国庆节，我特别要向加拿大各地人们说声谢谢，感谢你们在帮助控制COVID-19疫情上的持续努力。由于我们的集体行动，包括实现了世界上最高的疫苗覆盖率、并继续为了减少病毒传播而坚持公共卫生措施。

她也强调说，在大家享受夏季各种活动的同时，要密切注意猴痘在加拿大的传播，并且要为秋季新冠病毒卷土重来做好准备。

警惕猴痘传播

目前，全球50个国家已经报告了3400多例猴痘确诊病例。

而截至6月29日，加拿大的确诊病例是278例，其中202例来自魁北克，67例来自安大略省。

这些病例中大部分是男性，年龄从20岁69岁不等，这与国际趋势相同。

迄今为止，加拿大出现的大多数病例报告与其他男性的亲密性接触。但必须强调的是，无论其性别或性取向，任何与患有猴痘的人密切接触、或直接接触其个人或共用物品，包括毛巾或床单，都有可能被感染并传播病毒。

推进各年龄层疫苗接种

谭咏诗强调说，在加拿大的新馆病毒变异毒株测序中，奥密克戎（Omicron）的亚谱系，BA.4、特别是BA.5的比例正在增加，而且相比于BA1和BA2，更具传播性和免疫规避性，我们有理由预期在未来几周内看到病例数目的增加。

而加拿大免疫局（NACI）出台了最新指导意见，为各省和地区提供了规划疫苗加强针计划的建议 （新窗口），协助防止秋冬季节新冠病毒的强烈反弹，减少重症人数，减轻医疗体系的压力。

NACI强烈建议所有符合条件的年龄组使用经审核批准的mRNA疫苗。还建议，为所有成年人以及高风险的青少年提供加强针疫苗。疫苗加强剂可激活人的免疫反应、增加保护，以恢复可能随着时间推移而降低的疫苗保护力。

谭咏诗医生的另一个建议是，不要忘记这两年来，人们已经习惯的多层个人防护措施，包括勤洗手、在通风不良的室内或拥挤的环境中戴口罩，如果出现症状就请待在家里，以防止将感染传播给他人。