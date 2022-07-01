加拿大国庆日，自由车队抗议重回渥太华

今天（7月1日）是加拿大第155个国庆日

在年初曾一度占领渥太华市中心的自由车队以及滚雷摩托车游行已经重回渥太华。

昨天，抗议加拿大新冠疫情控制措施的老兵詹姆斯.托普（James Topp）抵达渥太华的国家战士纪念碑。

托普是位老兵，为抗议取消所有的新冠疫情控制措施以及疫苗接种要求而徒步横穿加拿大。

不过，目前，在加拿大大部分省份，已经取消了疫情限制措施，包括戴口罩、隔离等。

昨天，保守党党领袖候选人皮埃尔.波利耶夫（Pierre Poilievre）在街头加入了托普，引发围观。

抗议活动的组织者表示，将会在议会山附近举行游行和“自由音乐会”。

警方：我们准备好了

针对抗议人士回归，渥太华警方表示，这将是一个独特的国庆日，他们允许合法的游行集会，但是会取缔非法集会。

为避免出现类似年初的自由车队占领市中心的情况，警方从星期三早上开始，在市中心以及周边开辟出了 禁车区域 ，控制车辆停泊。

渥太华代理警察局局长贝尔（Steve Bell)表示：“我们已经做好计划，我们准备好了，而且有足够的资源。”

我们不会占领城市

抗议组织之一 老兵为自由，V4F 的发言人麦吉尔维瑞（Andrew MacGillvray）对记者表示，他们期待有几千人出席这个夏天的游行活动，但目前尚不知道有多少人会最终到场。

麦吉尔维瑞表示，他们的集会将是和平的，合法的，也不会占领渥太华。“我们也是加拿大公民。我们也有权利庆祝国庆节。

这次在渥太华的抗议活动由多个机构组成的“加拿大公民联盟”领导。

Arrival of James Topp at Hog s Back park. 照片：Radio-Canada / Jean Delisle

（Yan Liang with CBC news)