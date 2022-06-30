【专访】蒙特利尔国际爵士乐节今天开幕；萨克斯风乐手杜家辉：我的音乐一直在向爵士乐灵魂致敬

第42届蒙特利尔国际爵士音乐节（Festival International de Jazz De Montreal) （新窗口）今天开幕，音乐节将会一直持续至7月9日。

两年疫情之后，蒙特利尔爵士乐节全面回归现场。疫情前，它是一年一度的城中盛事，在艺术中心广场附近，从下午直到深夜，有现场各类爵士乐队表演，以及附带的饮食、娱乐、游戏等活动，老少皆宜，令很多人期待。

本周日，也就是7月2日下午5点，亚裔萨克斯风乐手杜家辉（Jacob Do） （新窗口）将与恩师、著名萨斯克风演奏家Rémi Bolduc联袂现场表演。

杜家辉与Remi Boldduc联袂五重奏 （新窗口） Jacob Do Quintet Featuring Rémi Bolduc

Jacob Do - 次中音萨克斯风（Tenor Saxophone）

Rémi Bolduc - 中音萨克斯风（Alto Saxophone）

David Rourke - 吉他（Guitar）

Carlos Maldonado Cisneros - 贝斯（Bass）

Daniel Verdecchia - 鼓（Drums）

而杜家辉也期待在疫情之后和大家现场见面。

对我来说，爵士绝对诞生于美国黑人的苦难与挣扎之中，是真正是黑人音乐，正如各个民族都有它自己的音乐。而它的核心是：庆祝个体精神，创造力，和经由合作产生的美妙音乐。所有的乐手走到一起，不管他们的背景和经历，发挥你自己优势的一部分，然后默契合作 引自 杜家辉

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

首届 奥立佛.琼斯奖 获得者

今年22岁的杜家辉曾于2019年获得了蒙特利尔国际爵士音乐节设立的 奥立佛.琼斯音乐奖，Prix Oliver Jones 。

这个奖每年颁发给一位有潜力的年轻爵士乐手，杜家辉是这个奖项的第一位获奖者。

他表示，那是自己爵士乐生涯最激动人心的时刻，自己都有点不敢相信，并不是仅仅因为奖项，还在于他因此得到了更多的机会。

原本，得到 奥利佛·琼斯奖 的年轻音乐人可以得到第二年在 蒙特利尔国际音乐节 上表演的机会，音乐节还会协助其巡回演出。

为此，杜家辉做了大量的准备，包括他创作和录制的音乐，以及与乐队的排练。

可惜，2020年初，新冠疫情突然来袭，一切戛然而止。

今年，蒙特利尔爵士音乐节海报。 照片：Radio-Canada / FIJM webstie

就连麦吉尔大学也停止了校园课程，他于是回到了埃德蒙顿家中，依靠网络完成了最后一年的学习，并在2021年的4月毕业。

这两年对我们音乐人是非常困难的，有一年多的时间，我只能是网上上课，一切都停滞了，演出活动不断被取消。但我一边工作，一边随时准备着回到舞台。 引自 杜家辉

本周六，他先是会在埃德蒙顿的爵士音乐节上表演；第二天一大早坐飞机抵达蒙特利尔，准备当天下午的表演。

好在，他和乐队成员合作多年，非常熟悉彼此，这次演出大部分曲目是杜家辉和他的乐队为2019年巡回演出准备的。

杜家辉表示，能够回到现场演出非常开心，而且还能够与Rémi Bolduc同台，令他心存感激。

Rémi Bolduc是少年成名的著名萨克斯风演奏家，同时，在麦吉尔大学教授萨克斯风超过三十年。

杜家辉称，他是自己爵士乐的领路人和最大的灵感。

当年正因为对Rémi Bolduc的喜爱，他最终选择麦吉尔大学音乐系。而在几年的学习过程中，Rémi Bolduc非常热心、非常开放、非常耐心，给了杜家辉最需要的帮助，也彻底改变了他追寻爵士乐之路。

杜家辉也感谢蒙特利尔爵士乐圈子所营造的相互鼓励支持的氛围，认为这 非常罕见 ，尤其是在支持有才华的年轻人，为他们创造机会方面。

我内心的爵士乐

杜家辉坦陈，爵士乐内在的灵魂是黑人的历史，痛苦，个人经历、与天才造就的，作为一个亚裔音乐人，直到现在，他也依然在寻找与爵士乐灵魂的连接。

我一直牢记的一点是，无论是表演的时候，还是在创作的时候，作为生长在与爵士乐完全无关环境下的我，尊重每一个爵士乐前辈，每一个为爵士乐做出贡献甚至奉献一生的音乐家 —— 我听到过太多的故事，他们要忍受的痛苦与不公。所有黑人音乐人过去，老实说直到现在，也依然面临着歧视。我需要尽我所能去理解，他们的人生是怎样的，这样的人生又如何影响了爵士乐创作与演奏。 引自 杜家辉

进入麦吉尔大学音乐系的时候，杜家辉只是单纯热爱萨克斯风，喜欢爵士乐，但是和老师、同学、及其他黑人音乐人的交谈令他意识到，自己必须重新审视和靠近爵士乐的灵魂，向那些爵士乐成长与发展铺路的前辈致敬，成为了他音乐的中心价值观。

杜家辉同意，在爵士乐圈子里，亚裔比较少。

他认为，这可能与亚裔家长理想中音乐的专业性和完美有关，所以，很多亚裔演奏古典音乐，但是，爵士乐是完全不同的 —— 爵士乐是自由的，它是即兴的，它可能不是完美的。

同时，黑人文化与亚裔文化迥异，之间分歧很大，没有太多的重叠。

对音乐的爱与生俱来

杜家辉生长在加拿大西部的埃德蒙顿市，他的妈妈来自中国广东，父亲是来自越南的难民 —— 十岁时随着家人逃离越南，定居加拿大。

在杜家辉四岁的时候，父母送他去学钢琴。家里没有人从事音乐，只是觉得孩子应该受到一些音乐熏陶，但他一下子就喜欢上了。

他感谢当时的钢琴启蒙老师，她并不仅仅是介绍古典音乐，也会让孩子们了解各种不同类型的音乐，激励他们尝试。她让年幼的杜家辉意识到音乐在他生命中的重要，同时，还教会他对待音乐的认真努力的态度。

12岁的时候，杜家辉在中学第一次见到萨克斯风，也是“一见钟情”。

我很快喜欢上了萨克斯风，这个非常神秘的，我从未接触的乐器。那令我着迷而且激动，这个与我之前的古典音乐训练完全不同。每天放学，我总是把萨克斯风从学校带回家，便于练习；我每天早上也练习，不是因为有人督促或是强迫我练习，我就是喜欢，我很享受拿到一手曲子，从陌生到熟悉、掌握，赋予音乐生命的那个过程。我想，我从很小就找到了我一生的爱，那就是音乐。 引自 杜家辉

不过，喜欢音乐、有音乐天赋，到真正成为一个音乐家，还是有很漫长和艰难的路要走的。

杜家辉和他的萨克斯风。 照片：Radio-Canada / Conor Nickerson

和典型的传统亚裔家长一样，他的父母亲一直鼓励他学习音乐，为他的音乐成绩而开心，尤其是他的妈妈，可谓他“最大的支持者和乐迷”。

但是，当他说要把音乐作为自己的职业的时候，他的父母非常犹豫，因为做艺术家太难太不稳定了。

当时，阿尔伯达大学的工程系也录取了他。

他回忆起第一次来蒙特利尔，参加音乐系的专业考试。父亲陪同他前往，两人见到一位大学的萨克斯风教授，结果，他父亲发问：音乐系的孩子毕业之后，是不是还会继续深造做其他的事情，比如成为医生？

可见，他内心仍然期望，儿子尝试了音乐之后，可以继续去圆做个医生的梦想，甚至到现在，父母还依然为他感到担心。

杜家辉表示，新冠疫情以来，音乐人、音乐表演非常困难，很不容易。

他始终知道，音乐是他一生的最爱，他渴望成为专业萨克斯风演奏家，但也意识到，应该保持开放的心态，准备迎接生活中其他的机会。