过去九个月未打疫苗就不叫完成疫苗接种：加拿大卫生部长的定义

加拿大卫生部长杜克罗（Jean-Yves Duclos）星期四（6月30日）说，如果你只打过两针新冠疫苗，而且第二针是在九个月前，那你就不算是完成了疫苗接种。这个新定义令一些评论人士猜测，加拿大政府是否有意在新一波疫情到来之前实行强制性加强针注射。

杜克罗星期四和加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）一起召开疫情发布会。他说，明确九个月的期限有助于让公众和政府都知道自己应该做的事或应该采取的措施。两个星期前，杜克罗已经表示，如果今年秋季疫情加剧，他不排除会再度实行强制性疫苗接种的规定。

谭咏诗说，尽管目前的疫情还算平稳，但是随着奥密克戎BA.4和BA.5新变种的蔓延和呼吸道病毒活跃季节的到来，加拿大很可能在今年夏末秋初迎来新一波疫情。而加拿大和其他国家的统计数据都显示，头两针疫苗对奥密克戎新变种的作用非常有限。

杜克罗说，加拿大头两针疫苗的接种率在七国集团中名列前茅，但是在加强针上却落后了。在打过两针疫苗的加拿大人当中只有60%去打了第三针。

加拿大全国免疫顾问委员会（NACI）也建议所有成年人注射疫苗加强针，但是建议那些感染过新冠病毒的人在确诊三个月之后再打。

（CP, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu）