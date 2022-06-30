加拿大向乌克兰提供轻型装甲车和无人机用高清摄像机

无人机摄像机由安大略省伯灵顿市的公司制造。装甲车则出自安大略省伦敦市的军用车辆制造厂General Dynamics。这些装甲车原本是加拿大军队的订货，现在先让给乌克兰使用。有未经证实的政府内部消息来源说，这将是乌克兰收到的第一批非库存军事装备。

特鲁多在新闻发布会上说，乌克兰人告诉加拿大官员，无人机上安装的摄像机对它们是否能完成任务极为关键。政府消息来源说，特鲁多今天宣布的消息对乌克兰来说不止是象征性的。这批装备将在战场上造成实实在在的影响。

加拿大援助乌克兰的轻型装甲车。 照片：La Presse canadienne / Geoff Robins

这批轻型装甲车和摄像机耗资几何尚不清楚。但据同一消息来源估计会在3亿加元以上。这笔钱将从今年联邦财政计划中的5亿加元对乌援助款中支出。

美国总统拜登在同一个新闻发布会上宣布，美国将在今后几天再向乌克兰提供8亿加元的军事援助。英国政府星期三已经宣布追加10亿英镑的对乌军援，包括防空系统和无人机。

特鲁多还表示，北约军事委员会已批准在加拿大蒙特利尔市建立一个气候变化与安全研究中心，该中心的宗旨是研究极端天气对军事和国防构成的挑战。

（Radio-Canada, François Messier, adaptation en chinois par Wei Wu）