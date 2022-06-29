魁北克省的新冠患者住院人数增加，绝大部分感染来自新变种。

魁省公共卫生官布瓦洛（Luc Boileau）医生在星期三（6月29日）的疫情发布会上说，目前75%的感染是由奥密克戎新变种BA.2.1.2.1，BA.４和BA.５造成的。它们比过去的病毒株传染性更强。

与布瓦洛一起参加疫情发布会的微生物专家龙丹（Jean Longtin）医生说，现有的疫苗虽然不是为抵抗这些新变种研发的，但仍然对预防重症有效。针对这些变种的疫苗正在研发中，但是谁也不知道何时能投入使用。

这次疫情回升比此前公共卫生部门预测的略早。但是专家们认为今后几周住院人数和感染人数将会回落。公共卫生部门目前并不打算重新实施防疫措施，但是建议老年人和体弱多病的高风险人群加强自我保护，戴口罩并避开人多的场所。

除了要求人们在医院和诊所等医疗机构必须戴口罩外，魁北克省的所有防疫规定都已被取消。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）