加拿大将指挥北约驻拉脱维亚战斗部队。

目前这支部队有两千人，由来自加拿大、阿尔巴尼亚、西班牙、冰岛、意大利、黑山、波兰、杰克、斯洛伐克和斯洛文尼亚的军人组成。其中加拿大官兵有700人。这支部队自2017年建立起就由加拿大指挥。

阿南德表示，加拿大将向拉脱维亚增派军人，并准备好提供弹药、防空系统和反坦克系统。但她没有具体说明增兵人数和日期。

北约秘书长斯托尔滕伯格（Jens Stoltenberg）此前表示，北约决心加强东翼防卫以应对来自俄罗斯的威胁，除拉脱维亚外，部署在爱沙尼亚、立陶宛、波兰、斯洛文尼亚、匈牙利、保加利亚和罗马尼亚的战术部队也将扩大为旅。

同一天，加拿大外长乔美兰（Mélanie Joly）宣布将在爱沙尼亚、立陶宛、斯洛文尼亚和亚美尼亚开设新的使领馆。她还表示，加拿大正在和西班牙、德国等欧洲国家讨论扩大对欧洲能源出口的事宜。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）