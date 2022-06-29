北约更新战略概念：应对来自俄罗斯的“直接威胁”和来自中国的“挑战”

上一次北约提出战略概念还是在2010年的里斯本峰会上。当时北约计划与俄罗斯建立基于对民主原则和对所有欧洲大西洋国家领土主权的尊重的 真正的战略伙伴关系 。旧版战略概念未提到中国。

北约盟国在十二年后的今天认为，俄罗斯试图通过胁迫、颠覆、侵略和兼并的手段建立势力范围并对其实行直接控制，严重损害了基于法制的国际秩序。但是北约同时强调不会主动挑起冲突，不会对俄罗斯构成威胁。

北约的声明说，中国通过一系列政治、经济和军事手段来扩大其国际影响力，但是在其意图、战略和军力的加强上保持不透明。声明还谈到来自中国政府的网络攻击、虚假信息和敌对言论，以及它控制关键技术、产业及设施，控制战略原料和供应链的意图。

加拿大总理特鲁多和国防部长阿南德在北约峰会上。 照片：La Presse canadienne / Paul Chiasson

北约秘书长斯托尔滕伯格（Jens Stoltenberg）表示，中国不是北约的敌人，但是北约必须关注中国斥巨资发展新军事装备和试图控制5G网络这样的基础设施会对北约国家的安全造成的影响。

重申对乌克兰的支持

北约星期三宣布了一项新的帮助乌克兰提高防卫能力的计划，重申无论俄乌战争持续多久都会支持乌克兰。北约发表的联合声明说，乌克兰人承受了巨大的苦难，大批平民流离失所，妇女和儿童受害尤甚。俄罗斯要对这场人道灾难负全部的责任。

星期二在联合国安理会，中国驻联合国代表指责北约挑起新冷战，导致了俄乌战争，并用制裁俄罗斯、援助乌克兰的方式对这场战争火上浇油。这次会议是在俄罗斯导弹击中一个乌克兰购物中心、导致至少14名平民死亡后召开的，但中国代表在发言中没有谈到此事。

在土耳其改变态度之后，瑞典和芬兰加入北约的障碍已经不复存在。北约星期三证实接纳它们的程序已经开始启动。俄罗斯发动侵乌战争带来的重大改变之一就是瑞典和芬兰放弃分别保持了83年和77年的中立政策。

芬兰与俄罗斯之间的边界长1340公里。1939年11月，斯大林发动侵略芬兰的 冬季战争 ，迫使芬兰割让卡累利阿地峡等地。

（Radio-Canada, François Messier, adaptation en chinois par Wei Wu）