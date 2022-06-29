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带食物进入加拿大，如何避免被海关罚款？
加拿大海关每年在边境口岸没收的食物超过四万份。被没收最多的是肉类，新鲜蔬菜水果和乳制品。被抓个正着的旅客，有的是把在旅游地吃剩的食物装进了行李里，有的是从家乡带回自己怀念已久的风味特产，明知违禁却怀着侥幸心理闯关。但无论是哪种情况，携带食品入境而不如实申报，可能不仅食物被没收，还要面临最高1300加元的罚款，并有可能受到起诉。
加拿大边境服务署的领犬员索里奥勒（Maxime Sauriol）说，关于入境食物的规定很繁杂，并且经常会因某地发生某种传染病而变动，旅客很难全部了解。总的来说，糖果和炸薯片之类工业化加工食品相对比较安全，未经加工的肉类和蔬菜水果等生鲜食品被禁止的可能性，至少是被严格检查的可能性要高得多。如果植物带有泥土，海关也会仔细检查，因为泥土是传播病害的重要媒介。
至于水果，和许多人的想象不同的是，加拿大本地也产的水果，例如苹果、李子，会受到更严格的限制，这是为了防止外来病虫害的传播。而木瓜、芒果或蜜枣等加拿大不种的水果，反而能顺利过关。
加拿大海关没收最多的十类食物：
- 猪肉
- 牛肉
- 鸡肉
- 蔬菜水果
- 其他以肉类为原料的产品
- 奶粉
- 黄油
- 其他动物产品
- 猪油
- 羊肉
索里奥勒说，旅客最好保留食物的包装和收据，方便海关检查其来源地。最近，由于禽流感的威胁，来自美国23个州的禽蛋类食品，无论生熟都全部被禁止。旅客最好在动身前查询加拿大边境服务署的网站，以了解详细的规定。
不过他强调，对旅客来说，无论你从哪个国家进入加拿大，最需要谨记并严格遵守的规定是如实、准确、完整地申报你带了哪些食物。
（Radio-Canada, Élise Madé, adaptation en chinois par Wei Wu）