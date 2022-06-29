带食物进入加拿大，如何避免被海关罚款？

在加拿大边境服务署的警犬中，有30多条的任务是辨别食物、植物球茎和泥土的味道。如果它们在你的箱子上坐下了，说明它们嗅到了某种违禁食物的味道。 照片：Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

加拿大边境服务署的领犬员索里奥勒（Maxime Sauriol）说，关于入境食物的规定很繁杂，并且经常会因某地发生某种传染病而变动，旅客很难全部了解。总的来说，糖果和炸薯片之类工业化加工食品相对比较安全，未经加工的肉类和蔬菜水果等生鲜食品被禁止的可能性，至少是被严格检查的可能性要高得多。如果植物带有泥土，海关也会仔细检查，因为泥土是传播病害的重要媒介。

至于水果，和许多人的想象不同的是，加拿大本地也产的水果，例如苹果、李子，会受到更严格的限制，这是为了防止外来病虫害的传播。而木瓜、芒果或蜜枣等加拿大不种的水果，反而能顺利过关。

加拿大海关没收最多的十类食物： 猪肉 牛肉 鸡肉 蔬菜水果 其他以肉类为原料的产品 奶粉 黄油 其他动物产品 猪油 羊肉

索里奥勒说，旅客最好保留食物的包装和收据，方便海关检查其来源地。最近，由于禽流感的威胁，来自美国23个州的禽蛋类食品，无论生熟都全部被禁止。旅客最好在动身前查询加拿大边境服务署的网站，以了解详细的规定。

不过他强调，对旅客来说，无论你从哪个国家进入加拿大，最需要谨记并严格遵守的规定是如实、准确、完整地申报你带了哪些食物。

（Radio-Canada, Élise Madé, adaptation en chinois par Wei Wu）