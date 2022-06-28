从美墨边境进入德克萨斯州的偷渡者死亡人数增至50人。

当地时间星期一下午快到6点时，这些偷渡者藏身的卡车在圣安东尼奥市的一条僻静道路上被发现。当时已有46人死亡。昨天当地的气温高达38摄氏度，车内没有空调。他们大多死于中暑和衰竭。警方推测他们是从240公里外墨西哥境内的拉雷多出发的，但不知为何被蛇头抛下。目前已有三名嫌疑人被拘留。

在丧生者中有22个墨西哥人，7个危地马拉人和两个洪都拉斯人。其余的人的身份尚未查明。

偷渡者藏身的拖挂式大卡车。 照片：Getty Images / Jordan Vonderhaar

由于运货卡车川流不息，穿过圣安东尼奥市的I-35号高速公路是蛇头最喜欢的偷渡路线之一。

德克萨斯州长艾伯特（Greg Abbott) 指责美国总统拜登开放边境的政策。墨西哥总统洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador) 说，贫穷和绝望是这场惨剧的根源，但是美国方面对边境管控不力也难辞其咎。

根据联合国的统计，去年有至少650名偷渡者在前往美国的途中死亡。

（Radio-Canada, Anaïs Brasier, AP, adaptation en chinois par Wei Wu)