一位审理卡车队渥太华示威案的法官收到人身威胁。

这位法官接受了Radio-Canada的采访，但是为他和家人的安全计，要求记者不要透露他的姓名。他说，一些加拿大和美国的卡车队支持者多次给他发辱骂短信，但是导致警察介入的短信不止是辱骂，已经威胁到他的人身安全。

他换了家里的报警器，警察还建议他不要每天走同样的路线。他在考虑是不是要告诉孩子们最近一段时间不要回来。他说，这是试图通过恫吓法官来影响法庭判决，这是很严重的。

他认为，绝大部分加拿大人是尊重司法体系的，但是有一小部分人，人数不多但声音很大，试图干扰司法程序。

加拿大最高法院首席大法官瓦格奈（Richard Wagner）不久前对这种现象表示了担忧。他说，疫情使许多人关在家里上网度日，接触到大量谎言和阴谋论。这些虚假信息是对民主制度的真正的威胁。今年年初发生在渥太华的卡车队大示威，在某种程度上就是由虚假信息引起的。

安大略省司法部没有透露是否还有其他法官收到卡车队示威者或支持者的威胁，仅表示非常重视法庭及人员的安全。

（Radio-Canada, Brigitte Bureau, adaptation en chinois par Wei Wu)