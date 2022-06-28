加拿大增加对乌克兰财政援助，向乌克兰农民提供种子和谷仓。

人道援助款项中有5200万加元专用于农业援助。加拿大农业部长比博（Marie-Claude Bibeau）星期一表示，加拿大将向乌克兰提供荞麦等谷物的种子，可移动谷仓和用于谷物陆路运输认证的测试设备，可能还有谷物升运机。

荞麦的生长比小麦快，而可移动谷仓的装卸和使用都很方便。比博说，由于出口受阻，乌克兰人的谷仓里还储存着上一季收的粮食，还有许多谷仓在轰炸中被毁或被损坏。他们需要给下一季收成准备存储的地方。

加拿大农业部长比博。 照片：Radio-Canada

乌克兰是全世界主要小麦出口国之一，向许多非洲、亚洲和中东国家以及联合国世界粮食计划署提供粮食。比博说，俄罗斯发动侵乌战争以来，一些小国的粮食供应受到了严重影响。去年加拿大因干旱粮食减产，今年希望能增产44%。

加拿大全国农会主席沃德（Katie Ward）说，农场主们非常了解正在发生的粮荒，他们今年把所有能种的土地都种上了。

乌克兰的小麦正在成熟。 照片：Getty Images / Genya Savilov

乌克兰农业部长索尔斯基（Mykola Solskyi）本月初告诉一个加拿大众议院委员会，俄罗斯军队故意炸毁乌克兰农民的谷仓，阻断海路出口，并抢劫了大批粮食卖到叙利亚去。

上个星期在乌克兰南部港口尼古拉耶夫，加拿大与荷兰合资的Viterra公司的一个植物油仓库被俄罗斯导弹击中。

除农业援助外，特鲁多今天宣布的款项中将有7500万加元用于在乌克兰及邻国向难民提供食物和急用物品以及收容、健康等方面的服务。1500万加元将被用于排雷，970万加元将用于维护人权。

(La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu)