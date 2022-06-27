北约将把快速反应部队扩充至30万人，为目前人数的八倍之多

在北约目前的4万快速反应部队中有3400多名加拿大官兵，来自陆海空三军。

北约本星期将在西班牙马德里市举行峰会并提出新的战略构想。目前的战略构想制定于2010年，当时北约还希望和俄罗斯建立战略伙伴关系。但是俄罗斯侵乌战争彻底粉碎了这个希望。北约急需提出新的理念。

斯托尔滕贝格在今天的新闻发布会上表示，新的战略构想将把俄罗斯明确视为对国际秩序以及对北约国家安全的直接威胁。另外，它也将提到来自中国的挑战。北约国家还将在这次峰会上就援助乌克兰达成协议。

自2月24日俄罗斯打响对乌克兰的侵略战争以来，世界发生了很多变化：德国和日本先后宣布扩充军备，芬兰和瑞典一改几十年中立政策申请加入北约，美国与日韩澳等国建立印台经济框架。北约扩充快速反应部队、首次将中国视为安全挑战只是这一系列巨变中最新一波。

（AP，adaptation en chinois par Wei Wu)