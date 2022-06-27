加拿大在同类国家中抗疫成效卓著：感染率和病死率第二低

除加拿大以外，其他国家是比利时、法国、德国、意大利、日本、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国。一组来自安大略省的研究人员比较了这十一个国家从2020年2月至2022年2月的疫情数据。他们认为，加拿大的成功主要来自严格而持续的公共卫生措施和疫苗接种的普及。

加拿大每一百万人口中有82700人感染新冠病毒，919人死于新冠病毒。这个感染率和病死率在十一国中仅比日本高。

日本是十一国中唯一一个亚洲国家，也是抗疫最有效的国家之一。但是个中原因，研究人员似乎并不十分清楚。

研究报告的撰写者之一拉扎克（Fahad Razak）医生说，如果加拿大的死亡率和美国相同的话，两年来至少还有7万人会死于新冠肺炎。

实际上加拿大开始接种疫苗晚于十一国中的大部分，疫情开始时也遇到因医疗体系缺陷造成的困难。

但是拉扎克医生说，加拿大在过去两年中坚持实行严格的抗疫措施，尽管这些措施激起了一部分民众的反对，但是加拿大的抗疫成绩优于其他国家正是由于这些政策。

另外，加拿大开始疫苗接种虽然较晚，但是接种率却高于其他国家。到目前为止，适于接种疫苗的人群已有超过80%打过至少两剂疫苗。其他国家的比例在64%到77%之间。

但是凡事皆有代价，加拿大的财政赤字在过去两年中的上升幅度也超过了大部分国家。另外，严格的抗议措施意味着个人自由受到更多限制。

（La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu）