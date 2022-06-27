今年的加拿大国庆日会很特殊：渥太华警方称已做好准备

渥太华今年年初发生了大规模卡车司机抗议活动。 自由车队 示威者在渥太华市中心扎营整整一个月。组织那场行动的一些团体计划在国庆日重返渥太华并停留整个夏天。但是他们年初抗议的疫苗接种等抗疫措施现在基本上已被取消，这一次所为何来尚不清楚。其中一个组织 退伍军人争自由 的创办者之一麦吉利弗雷（Andrew MacGillivray)含糊地表示，他们将在 信息、教育等方面 向政府施压，并计划把在渥太华的抗议活动持续到劳动节周末（9月3-5日）。

渥太华代理警察局长贝尔。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

渥太华代理警察局贝尔（Steve Bell）星期一（6月27日）在新闻发布会上表示。警方这一次 有计划，有准备，有资源 ，并会得到安大略省警方和加拿大皇家骑警的协助，不会坐视抗议演变成非法占领，让渥太华市民重新经历今年一、二月份的困扰。

他还说，这将会使一个很特殊的国庆日，人会更多，庆祝活动的规模也更大。因疫情在过去两年被取消的直播庆典和演出今年将恢复举行，但是由于议会山正在施工，将改在战争博物馆门前广场举行。

除每年国庆例行的封路外，从本星期三到下星期一，议会山周边街道将完全禁止停车，并禁止示威者的车辆进入。

La police d'Ottawa contrôlera l'accès à plusieurs parties du centre-ville, y compris deux ponts interprovinciaux. Les véhicules qui ne sont pas liés aux manifestations seront autorisés à entrer, mais ne peuvent pas se stationner dans la rue. 照片：Ville d'Ottawa

每年都有大量其他省市的民众去渥太华参加国庆活动。渥太华市长沃森（Jim Watson）表示，今年想来的人不必担心。国庆日的活动对孩子和家庭来说将会是安全的、充满节日气氛的。那些想来捣乱的人，警方会立刻处理。

渥太华-卡尔顿公交系统和Outaouais公交系统7月1日是免费的。但是开车的人需要提前计划，做好交通拥堵和改道的准备，并随时查询市政府网站的交通、路况信息。

2019年国庆日有5万6千人参加了议会山庆祝活动。警方预计在经过两年防疫限制之后，今年会有更多的人涌向渥太华，包括庆祝者和示威者。

（CBC, adaptation par Wei Wu）