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今年的加拿大国庆日会很特殊：渥太华警方称已做好准备
本星期五（7月1日）是加拿大国庆日。对于一些已经扬言要重新占领渥太华的抗议者，渥太华警方表示已经做好充分准备。
渥太华今年年初发生了大规模卡车司机抗议活动。
自由车队示威者在渥太华市中心扎营整整一个月。组织那场行动的一些团体计划在国庆日重返渥太华并停留整个夏天。但是他们年初抗议的疫苗接种等抗疫措施现在基本上已被取消，这一次所为何来尚不清楚。其中一个组织
退伍军人争自由的创办者之一麦吉利弗雷（Andrew MacGillivray)含糊地表示，他们将在
信息、教育等方面向政府施压，并计划把在渥太华的抗议活动持续到劳动节周末（9月3-5日）。
渥太华代理警察局贝尔（Steve Bell）星期一（6月27日）在新闻发布会上表示。警方这一次
有计划，有准备，有资源，并会得到安大略省警方和加拿大皇家骑警的协助，不会坐视抗议演变成非法占领，让渥太华市民重新经历今年一、二月份的困扰。
他还说，这将会使一个很特殊的国庆日，人会更多，庆祝活动的规模也更大。因疫情在过去两年被取消的直播庆典和演出今年将恢复举行，但是由于议会山正在施工，将改在战争博物馆门前广场举行。
除每年国庆例行的封路外，从本星期三到下星期一，议会山周边街道将完全禁止停车，并禁止示威者的车辆进入。
每年都有大量其他省市的民众去渥太华参加国庆活动。渥太华市长沃森（Jim Watson）表示，今年想来的人不必担心。国庆日的活动对孩子和家庭来说将会是安全的、充满节日气氛的。那些想来捣乱的人，警方会立刻处理。
渥太华-卡尔顿公交系统和Outaouais公交系统7月1日是免费的。但是开车的人需要提前计划，做好交通拥堵和改道的准备，并随时查询市政府网站的交通、路况信息。
2019年国庆日有5万6千人参加了议会山庆祝活动。警方预计在经过两年防疫限制之后，今年会有更多的人涌向渥太华，包括庆祝者和示威者。
（CBC, adaptation par Wei Wu）