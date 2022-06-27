加拿大与俄罗斯互相加大制裁

根据加拿大总理办公室的公告，加拿大新增的制裁对象包括与俄罗斯国防领域有关的52个俄罗斯个人与实体，15个支持俄罗斯侵略的乌克兰人士和15个白俄罗斯政府及国防领域个人及实体。

加拿大还将采取更多措施禁止向俄罗斯与白俄罗斯出口可用于提高军工制造能力的技术和设备， 并中止加拿大和白俄罗斯之间的奢侈品贸易。

乌克兰总统泽连斯基星期一呼吁七国集团领导人帮助乌克兰加强空防能力并加大对俄罗斯制裁的力度。在他的视频发言结束不久，乌克兰中部城市克列缅丘格的一个大型购物中心被俄罗斯导弹击中。购物中心内有大约一千人，伤亡人数尚无统计。乌克兰总统顾问波多利亚克说，在大白天里向一个人来人往的购物中心发射导弹，唯一的目的是杀戮。这是恐怖主义政府的行径。

（Radio-Canada, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu)