爱德华王子岛省向65岁以上低收入者赠送一次性百元食品卡。

根据加拿大统计局刚刚公布的五月份通货膨胀率，爱德华王子岛这个全国最小的省份高居榜首，通胀率达到11.1%。加拿大全国平均水平为7.7%。

爱德华王子岛社会发展部长特里弗斯（Brad Trivers）发布的公告说，爱岛老年人的收入通常是固定的。食品和燃料大幅度涨价可能会让他们难以保证健康的饮食和充足的营养。他希望食品卡和省政府的其他对抗高通胀的措施能够对他们有所帮助。

爱岛老年人可上网 （新窗口）、打电话或去省政府社会服务处的办公室提交申请。每家只能申请一张卡，申请期限为8月26日。

爱德华王子岛高于其他省的通胀率主要是由汽油等燃料大幅度涨价引起。实际上该省五月份的食品价格涨幅（8.2%）低于全国平均水平（10.74%）。

加拿大十省五月份通货膨胀率 爱德华王子岛：11.1% 新斯科舍：8.8% 新不伦瑞克：8.8% 曼尼托巴：8.7% BC：8.1% 纽芬兰：8% 安大略：7.8% 全国平均水平：7.7% 魁北克：7.5% 阿尔伯塔：7.1% 萨斯喀彻温：7%

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（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）