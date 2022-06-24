美国女性堕胎权不再受宪法保护：美国最高法院推翻罗伊诉韦德案裁决

美国最高法院今天的投票结果并不意味着美国女性从此没有权利堕胎，只是美国各州从此以后可以自行制定关于堕胎的法律，有权限制或干脆禁止堕胎。居住在这些州的女性将不得不去别的州做人流手术。对于经济条件好的女性来说，今后堕胎只是比过去麻烦。但是对于低收入贫困人群来说，这个麻烦可能就会成为很难逾越的障碍。

至少十三个州目前已有禁止堕胎的法律，包括爱达荷、南北达科他、犹他、怀俄明、密苏里、肯塔基、田纳西、俄克拉荷马、路易斯安那、阿肯色、密西西比和得克萨斯。加上已经表示会很快立法限制或禁止堕胎的州，美国全国将有大约一半地区的女性今后堕胎权得不到保障。

支持堕胎权的人士对美国最高法院的判决非常失望。 照片：Getty Images / Anna Moneymaker

通常政府对法院的判决，即使是输掉了官司，也仅仅是表示遗憾和考虑上诉。但是美国最高法院今天的判决是个例外。美国总统拜登说，这项判决是个 悲剧性的错误 。加拿大总理特鲁多称这项判决是 可怕的 。他说，没有一个政府、一个政治家或一个男性有强迫女性完成妊娠的权力。

加拿大《议会山时报》专栏作者艾菲尔（Erica Ifill）说，这项判决只是开始。右翼保守派人士正在努力从法律上、政治上重塑美国社会。她认为，今后还会有类似的判决，美国人在过去六七十年中争取到的权利，例如不同族裔通婚，都有可能面临挑战。

加拿大妇幼与社会服务部长古尔德（Karina Gould）在上个月美国最高法院判决书草案被泄露时表示，美国女性可以到加拿大来堕胎。

加拿大曾经接纳过逃亡的美国黑奴、效忠英国王室的美国保皇派人士和拒绝参加越战的美国年轻人。今天的美国最高法院判决也许会使居住在靠近加美边境地区的美国女性在决定中断怀孕时北上寻求帮助。

加拿大没有专门的关于堕胎的法律。堕胎权被视为自由权、隐私权、平等权和安全保障权的一部分，直接受到加拿大宪法保护。

但是权利受到保护和医疗服务的保障是两回事。加拿大各省提供的堕胎医疗服务差别很大。偏远地区的女性不得不到外地做人流手术，这种现象并不罕见。

（CBC News，adaptation en chinois par Wei Wu）