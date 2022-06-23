加拿大今后八年需要2200万套住房才能达到房价合理化。

加拿大的住房荒和房价过高的问题主要集中在安大略省和BC省。需要新建的350万套住房中，有三分之二应该建在这两个省。

房价合理化亦被称作房价可负担性。CMHC说，上一次加拿大房价处于可负担水平还是在2003年和2004年。那两年在安大略省，中等收入的家庭购买一栋中等大小的住房需要用掉可支配家庭收入的40%。在BC省这个比例是45%。

可支配收入指的是去掉所得税、市政税款和各种基金、保险的供款后可用于消费的收入。

根据加拿大统计局和CMHC的统计数据，到了2021年，加拿大家庭需要用60%的可支配家庭收入来支付房贷或房租等与住房有关的费用。

CMHC的报告说，这是因为在多伦多、温哥华和蒙特利尔等大城市，住房的需求大过供应。在大城市以外的地区，房价对中等收入家庭是可负担的，但是低收入家庭仍然有困难。

报告估计，在今后八年中，安大略省需要新建185万套住房，魁北克省需要新建62万套，BC省需要新建57万套。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)