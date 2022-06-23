新不伦瑞克省迎来大批国内外新移民，总人口激增

省长希格斯(Blaine Higgs)当时表示，这是新斯科舍省的一个重要时刻。 全国各地的人和世界各地的人正在看到定居此地所带来的机遇和回报。

加拿大统计局星期三（6月22日）公布了关于该省2021-22财政年度新增人口的更详细的数据。在这一年（2021年4月1日-2022年3月31日）里，仅安大略省就有一万多人搬到新不伦瑞克省，除去反向迁居的三千人，新不伦瑞克省净赚7535名安省人，为1952年以来该省最大的来自单一省份的迁居潮。

同一时期，新不伦瑞克省迎来了6518名新移民，这是自1932年有记录以来该省在十二个月内接收新移民的最高记录。

在过去一年里定居该省的人当中有许多年轻的家庭。这给当地的劳动力市场和日益老化的人口注入了生机，但是也造成了住房紧张和房租涨价的问题。圣约翰市新移民接待中心的负责人巴哈（Mohamed Bagha）说，新移民不容易找到适合自己需要、价格合理的住房。尽管许多当地人向他们打开了自己的家门，但这仍是一个亟待解决的问题。

（CBC News, Robert Jones, adaptation en chinois par Wei Wu)