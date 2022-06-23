疫情充满变数，何时应该打下一针疫苗？

加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）在她最近的一次新闻发布会上说，奥密克戎变种在争夺地盘，同时未来也可能出现新的毒株。因此疫情有可能再度爆发。

加拿大首席公共卫生官谭咏诗。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

什么时候打第二次加强针？等到新一代疫苗问世再打，现在是否有危险？现在就去打，到新一波疫情爆发时会不会疫苗效力已经又减弱了？专家们对此并没有一个统一的意见，因为谁也不知道奥密克戎是新冠病毒的最后一击，或是它还有新招数没使出来。

另外一个要考虑的因素是新疫苗和病毒新变异株之间的赛跑。最理想的情况当然是在下一波疫情爆发前刚好打了新一代疫苗。但是，病毒学家们一方面担心重复接种针对最早病毒株研发的疫苗效果并不理想，另一方面谁也不能保证下一波疫情会等到新疫苗问世以后才开始。

加拿大全国免疫顾问委员会（NACI）建议80岁及以上人群和其他体弱易感人群在打第一剂加强针六个月后去打第二针，但没有建议所有人打。另外，委员会也建议两剂加强针之间的间隔多久还要考虑到各地的疫情。如果疫情爆发，有可能需要缩短间隔时间。

不列颠哥伦比亚大学的病毒学家奥托（Sarah Otto）和萨斯卡通病毒学家凯尔文（Alyson Kelvin）等人都认为，在奥密克戎后还会有新的新冠病毒变异株出现，公共卫生部门需要为此制定长期政策。

相对更悲观一些的奥托说： 我们现在就像在玩打地鼠游戏，不知道下一只地鼠会从哪里冒出来。

（CBC News, Adam Miller, adaptation en chinois par Wei Wu）