【专访】移民妈妈Carmen：“我的儿子是同性恋；我为他骄傲”

六月是加拿大的“同性恋骄傲月”。

华裔妈妈Carmen接受了加广中文台的采访，讲述了她和儿子Kingsley的故事。

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“儿子向我出柜的那一天，我一辈子忘不了”

回忆起2017年6月，儿子Kingsley邀请妈妈前往多伦多的同性恋骄傲大游行，并向她出柜的那一刻，Carmen表示， 我一辈子都不会忘记 。

我就看着他，呆若木鸡，我没有力气，甚至失去了时间和空间感，我就悬在那里。为什么是我？在此之前，我对同性恋话题是有一定了解的，也是有很开放的态度的。但是，真的轮到自己，还是不愿意相信。这样过了不知道多久，我觉得，我儿子也一直在紧张地等着我的回应。我转头对他说，无论你是谁，你都是我的儿子。只要你健康快乐，妈妈就开心，没事儿的。 引自 Carmen

说完上面这番话之后，她和儿子拉着手，享受了美好的“大游行”，也进行了长谈。

2017年6月25日，Kingsley邀请妈妈一起参加多伦多同性恋骄傲大游行，并向妈妈出柜之后，两人自拍留念。 照片：Radio-Canada / submitted by Carmen

Kingsley告诉妈妈，请保守这个两人之间的秘密，未来什么时候和爸爸以及姐姐出柜，让他自己来决定 —— 那一年Kingsley15岁。

Carmen把这个秘密守了一年半。

在她先生回加拿大探亲临走前的一晚，Kingsley有机会和父亲长谈了一个半小时，两人达成了一定的共识。

她表示，Kingsley出生在多伦多，2015年，全家从北京重新搬回加拿大的时候，儿子13岁。

她原本以为Kingsley会非常享受这边学校生活，但没有想到，儿子出现了非常严重的头痛，甚至一度有三周无法去学校。

一直等到儿子向她出柜，她才慢慢了解到，长期以来儿子内心的煎熬、挣扎，和由此带来的心理压力。

她也了解到，那段时间，儿子在多伦多小学时期的一位老师Karen，给了儿子很大的精神上的帮助。Kingsley曾用手写的文章向Karen出柜，并得到了Karen的理解和关注，度过了最艰难的那段日子。

Karen也表示，现在她的班上，也有华裔的孩子面对同样的焦虑，但是并不是每个家长都像Carmen这样开通。

儿子后来向她坦白，他在四岁的时候就知道自己的不同，所以，性取向与生俱来，而不是什么后天教育可以改变的，更不是什么赶时髦。

母子情深，2003年（右）以及2019年合照。 照片：Radio-Canada / submitted by Carmen

华人妈妈的感悟

Carmen表示，作为一个生活在加拿大的华人妈妈，在接受儿子同性恋身份的过程中，她经历了感情的起落。同样，自己的先生，作为一个华人爸爸，也是经历了很多 —— 这让她相信，她的经历不是个例，肯定很多人和她有同样的问题和困惑。

之后，她仔细了解了加拿大社会的状况，认识到，在加拿大，对同性恋的接纳和爱不仅仅是表现在一年一度的“同性恋骄傲大游行”，而是作为社会整体，给同性恋提供了全方位的帮助，已经成为了一种文化，比如，很多大型企业中都有自己的支持同性恋部门。

我作为一个妈妈，感觉不应该仅仅是接纳自己的孩子，还应该做更多，给同性恋的孩子们提供一个健康安全的环境。 引自 Carmen

2019年，台湾同性婚姻合法化；同一年，关于同性恋的影片《谁先爱上他的？》得到了金马奖多个提名，这些都给Carmen带来触动和鼓舞。

那年11月，Carmen利用她参与创办的非营利机构“美洲汽车房车露营协会（CCAA）”下属的悦读汇，举办了“枫下话彩虹”读书活动。

活动邀请了她选区的议员、心理学家、警方的反歧视负责人、以及同性恋活动人士参与，获得了意想不到的成功。

2019年，Carmen主持理解关爱同性恋活动“枫下话彩虹”读书活动。 照片：Radio-Canada / submitted by Carmen

Carmen认为，华裔社区，整体上对同性恋群体太不了解，对一些基本的与LGBTQ相关的科学知识也不了解。

许多华裔，也包括华文媒体，对同性恋话题保持沉默，仿佛不提同性恋，同性恋就不存在了。

而在另一方面，那些华裔同性恋孩子，尤其是跨性别孩子，生活在痛苦中，依然得不到父母的理解和支持。

Carmen向记者讲述了一个故事。

有一次，女儿让她在一个华裔年轻同性恋的Cloudhouse群里发言。结果，她一直说了差不多四十分钟，群里鸦雀无声 —— 她就问，他们还在听吗？

女儿告诉她，他们都在哭。

我觉得，这些孩子们太不容易了，如果我们作为妈妈都不去理解、帮助、爱他们，这世界上，孩子们还能依靠谁呢？如果你内心是爱，会战胜所有的偏见，会战胜所有你可能要面对的个人眼光，你要和孩子站在一起，你们是一个联盟，你们共同面对。 引自 Carmen

Carmen与Kingsley。 照片：Radio-Canada / submitted by Carmen

给家长的建议

我希望华裔家长对同性恋孩子们理解、学习、和接纳。 引自 Carmen

Carmen认为，华裔家长需要不断学习，要有一定的知识储备，这样当别人质疑的时候，你可以引经据典去反驳。

还有，你可以熟悉一些关于同性恋的文艺作品，以增进家人的理解。以她的经验，妈妈们通常都是支持的，爸爸们往往开始都是怀疑的，但是，要相信时间可以战胜一切。

她还表示，一个人的力量是有限的，所以需要联盟，大家互相帮助。

她同时还推荐加拿大社区的不同同性恋权益机构，尤其是对同性恋家人协助、支持的机构PFLAG （新窗口），可以找到专业人士来帮助大家。

Kingsley在纽约学习戏剧

Caremen骄傲地告诉加广，儿子Kingsley目前在纽约大学攻读戏剧，已经是大二的学生了。

受到自己的影响，儿子从小喜欢戏剧表演，尤其是音乐剧。为此，他学习声乐，以及各类舞蹈表演，目标是进入纽约百老汇。

他已经彻底走出了过去心理的焦虑，沐浴在家人的关爱之下。

未来，Kingsley肯定还会面对很多人生的困境，但他会一直得到家人的祝福和支持。

采访结束的时候，Carmen补充说，本周末，是多伦多的 同性恋骄傲大游行 ，她会和先生一起去参加。