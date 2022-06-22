带着知识回来建设乌克兰：泽连斯基在加拿大高校发表视频讲话，呼吁乌克兰学子战后归国

这次活动由多伦多大学蒙克国际事务与公共政策学院主办，加拿大各省多所大学参加。演讲开始前，向听众介绍泽连斯基的是有一半乌克兰血统的加拿大副总理弗里兰（Chrystiane Freeland）。

泽连斯基说，实现和平是我们能为后代创造的最重要的条件， 但是没有你们这些在国外学到了知识的年轻人的参与，乌克兰的重建将会是艰难而缓慢的。 对于那些想立刻回国的乌克兰留学生，他却劝他们再等一等。因为陷于战火的乌克兰现在无暇接收归国学生。

蒙特利尔大学的乌克兰留学生玛丽娜.赫雷尼科娃。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

今天的听众中有许多乌克兰留学生。当泽连斯基开始用乌克兰语演讲时，听到乡音的蒙特利尔大学留学生玛丽娜.赫雷尼科娃（Maryna Khrennikova）忍不住流下了眼泪。她在演讲结束后对前去采访的Radio-Canada记者说，当总统提到战争在2月24日爆发时，对于其他学生来说，这只是一个日期，但是对她和她的同胞来说，感觉是非常不一样的。

赫雷尼科娃所在的蒙特利尔大学在战争爆发后立刻和乌克兰哈尔科夫国立大学建立了学生交换项目，以便快速接纳乌克兰留学生。

弗里兰在开场白中说，加拿大到目前为止已向乌克兰提供了15亿加元的援助。她还表示，无论战争持续多久，加拿大都将和乌克兰站在一起。

（Jérôme Labbé, adaptation en chinois par Wei Wu）