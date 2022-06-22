加拿大通货膨胀率达到7.7%， 为1983年以来最高水平。

拉高通胀率的第一个罪魁祸首是汽油价格。汽油仅在五月份一个月就涨价12%，与去年同期相比更是上涨48%。食品价格也是一个重要因素，比去年同期上涨9.7%。其中食用油价格上涨创了记录，达到30%。

全球植物油短缺问题

乌克兰和俄罗斯生产的葵花籽油占到全球总产量的70%。俄罗斯侵乌战争爆发后，英国和西班牙等国家的超市不得不限制顾客每次购买葵花籽油的数量。达尔豪斯大学的食品政策专家查理布瓦（Sylvain Charlebois）预计加拿大也可能不得不采取植物油限购措施。他说，除俄罗斯侵乌战争影响葵花籽油供应外，印尼和马来西亚已经在禁止棕榈油出口，大豆油的三大生产国巴拉圭、阿根廷和巴西去年遭遇干旱，加拿大菜籽去年严重减产，以至于不得不进口菜籽油。

另外，成本、运输费用和关税的增加也造成家具价格比去年同期上涨15.8%。

7.7%是加拿大全国平均通胀率。涨幅最低的萨斯喀彻温省为7%，最高的是加东爱德华王子岛省，为11.1%。

加拿大银行可能再度调高基准利率以遏制通胀率。它的下一次政策会议在7月份。

（CBC News, Pete Evans, adaptation en chinois par Wei Wu）