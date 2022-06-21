最难预测的天气：加美联手在加东进行海雾研究

雾的出现和消散都十分迅速，是科学家们了解不多、因此也是最难预测的天气现象之一。但是它可以很快降低港口、公路或机场的能见度，甚至对军事设施形成干扰。参与这项研究的加拿大环境部的科学家古尔特普（Ismail Gultepe）说，加拿大每年都有50到60人死于大雾引起的能见度降低。

这项研究被称为FATIMA，耗资750万美元，数十名来自加拿大环境部、加拿大渔业部和达尔豪斯大学等机构的加拿大科学家将参与这个项目。领导这项研究的是来自美国圣母大学的费尔南多（Joe Fernando）教授。他表示，这项研究的目的是提高海雾的可预测性。现在对海雾的预报只能在它出现几小时前，或者根本预测不到。

目前一批大气测量设备已经运抵哈利法克斯市，接下来它们将被运到位于该市东南300公里处的塞布尔岛。

明年夏季，科学家们将前往黄海，继续这项研究。

（CBC News, Paul Withers, adaptation en chinois par Wei Wu）