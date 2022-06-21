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加拿大护照危机：大量申请积压，申请人排队几十小时苦等
蒙特利尔市民丽娜.曼苏里（Lyna Mansouri）本应在星期六（6月18日）晚上动身，去西班牙上一周的短期语言课。她为这次旅行精心计划了很久，四月份就寄出了护照申请。在正常情况下，她会在四到八周后领到护照。
但是她左等右等都没有消息。眼看行期将至，曼苏里只好像许多申请人这些日子所做的那样，一大早去联邦政府的服务处排队。她告诉Radio-Canada记者，她上星期四凌晨4点就赶到拉瓦尔市的联邦服务处门外排队，到第二天中午离开，在那里度过将近32小时，但还是没能领到护照。她最后不得不取消了旅行。
曼苏里的经历远不是个例。最近一段时间以来，各地联邦服务处都出现了护照申请人大排长龙、甚至就地露营的景象。星期二在蒙特利尔市中心联邦大楼内的服务处有数百人排队，气氛一度紧张，需要警察到场维持秩序。
反对党和许多申请人要求服务处每周开放七天，每天开放24小时以加快护照发放。对此总理特鲁多回应说，自4月初以来已发放36万份护照。工作人员这段时间一直在加班。服务处已经增加了六百人，并打算再增加六百人。
联邦家庭、儿童与社会发展部长古尔德（Karina Gould）说，现在工作人员已经每天工作12到16个小时，因为服务处关门后，他们还要处理申请人的资料。
但是她上星期也承认，政府对旅行限制放开后护照申请暴增的情况估计不足。
（Radio-Canada, Anaïs Brasier, La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu)