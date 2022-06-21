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蒙特利尔取代昆明，成为联合国生物多样性大会举办地点
魁北克省最大城市蒙特利尔将在今年12月5日至17日迎来联合国生物多样性大会COP15。这次会议原定在中国昆明市举行，但是中国严厉的防疫措施和多个城市的反复封控使联合国不得不考虑改变会议地点。
COP15是联合国生物多样性公约缔约方第15次会议的简称。这次会议分两个部分。第一部分已于去年10月在昆明召开，采用线上和现场会议结合的方式。
虽然第二部分COP15大会将在蒙特利尔举行，但是会议的议题和会标不变，主办方也仍是中国。中方还将负责资助一些发展中国家部长前来出席会议的旅行支出。
联合国生物多样性公约1992年在里约热内卢通过。公约执行秘书穆雷玛（Elizabeth Maruma Mrema）说，今年的峰会格外重要。因为科学家们在近几年发现，地球正在以前所未有的速度失去生物多样性。将近五十万种生物的生活、生长环境不足以支撑它们的长期生存。如果这种情况得不到改善，有些生物将会在今后几十年内灭绝。这会对我们的经济、生活和食品安全产生巨大的影响。
联合国生物多样性公约秘书处设在蒙特利尔市。
（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)