蒙特利尔取代昆明，成为联合国生物多样性大会举办地点。

COP15是联合国生物多样性公约缔约方第15次会议的简称。这次会议分两个部分。第一部分已于去年10月在昆明召开，采用线上和现场会议结合的方式。

虽然第二部分COP15大会将在蒙特利尔举行，但是会议的议题和会标不变，主办方也仍是中国。中方还将负责资助一些发展中国家部长前来出席会议的旅行支出。

联合国生物多样性公约1992年在里约热内卢通过。公约执行秘书穆雷玛（Elizabeth Maruma Mrema）说，今年的峰会格外重要。因为科学家们在近几年发现，地球正在以前所未有的速度失去生物多样性。将近五十万种生物的生活、生长环境不足以支撑它们的长期生存。如果这种情况得不到改善，有些生物将会在今后几十年内灭绝。这会对我们的经济、生活和食品安全产生巨大的影响。

联合国生物多样性公约秘书处设在蒙特利尔市。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)