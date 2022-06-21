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俄罗斯诺贝尔和平奖得主为帮助乌克兰儿童拍卖奖章，获得1亿350万美元
俄罗斯《新报》总编、2021年诺贝尔和平奖得主德米特里.穆拉托夫（Dmitry Muratov）的奖章星期一（6月20日）在纽约拍卖会上以1亿350万美元的高价卖出。这笔钱将用于帮助在俄罗斯侵乌战争中被迫离家的乌克兰孩子。
穆拉托夫在解释他为何作出拍买诺贝尔和平奖奖章的决定时说：
因为我是俄罗斯公民，俄罗斯在侵略乌克兰。我感到对我的国家和同胞所做的事负有责任。我相信许多俄罗斯人都想做点事。我想做点事。
昨天的拍卖会气氛热烈，竞拍者们互相较劲也互相鼓励，为更高的出价鼓掌。起初拍卖价格以每次10万至20万美元的金额稳定上升。但是在价格升至1660万美元时，一位竞拍者报出了一个高出8千多万美元的价格，惊呆全场。拍卖最后以他报出的1亿350万美元成交。他通过电话竞拍，没有透露姓名。
穆拉托夫将把这笔钱交给联合国儿童基金会。他表示，选择该基金会的理由是他想找一个不属于任何政府、可以超越国境线运作的机构。
穆拉托夫与人合作创办的《新报》是一家独立报纸。自1993年创刊以来，该报已有六名记者因调查腐败与侵犯人权事件被杀害。穆拉托夫本人也数次遭到攻击。俄罗斯发动侵乌战争以来，《新报》两次受到政府监察机构警告，为了避免被彻底封杀，穆拉托夫在今年3月份宣布暂停出版。他当时表示，记者在开战后的34天里是在
军事审查下工作。
今年60岁的穆拉托夫在2021年与菲律宾记者玛丽亚.雷萨（Maria Ressa）共同获得诺贝尔和平奖。他在获奖后表示，这个奖不是他的。真正的获奖人是他的六位以身殉职的同事。
（AFP, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)