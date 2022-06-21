俄罗斯诺贝尔和平奖得主为帮助乌克兰儿童拍卖奖章，获得1亿350万美元

穆拉托夫在解释他为何作出拍买诺贝尔和平奖奖章的决定时说： 因为我是俄罗斯公民，俄罗斯在侵略乌克兰。我感到对我的国家和同胞所做的事负有责任。我相信许多俄罗斯人都想做点事。我想做点事。

昨天的拍卖会气氛热烈，竞拍者们互相较劲也互相鼓励，为更高的出价鼓掌。起初拍卖价格以每次10万至20万美元的金额稳定上升。但是在价格升至1660万美元时，一位竞拍者报出了一个高出8千多万美元的价格，惊呆全场。拍卖最后以他报出的1亿350万美元成交。他通过电话竞拍，没有透露姓名。

穆拉托夫将把这笔钱交给联合国儿童基金会。他表示，选择该基金会的理由是他想找一个不属于任何政府、可以超越国境线运作的机构。

正在等待被送往波兰的乌克兰儿童。 照片：Getty Images / AFP/LOUISA GOULIAMAKI

穆拉托夫与人合作创办的《新报》是一家独立报纸。自1993年创刊以来，该报已有六名记者因调查腐败与侵犯人权事件被杀害。穆拉托夫本人也数次遭到攻击。俄罗斯发动侵乌战争以来，《新报》两次受到政府监察机构警告，为了避免被彻底封杀，穆拉托夫在今年3月份宣布暂停出版。他当时表示，记者在开战后的34天里是在 军事审查 下工作。

今年60岁的穆拉托夫在2021年与菲律宾记者玛丽亚.雷萨（Maria Ressa）共同获得诺贝尔和平奖。他在获奖后表示，这个奖不是他的。真正的获奖人是他的六位以身殉职的同事。

（AFP, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)