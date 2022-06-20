加拿大裔著名导演保罗.哈吉斯在意大利被指控性侵，现被软禁

当地检察官办公室发布的公告说，这名女性在与哈吉斯发生 非自愿性关系 后，不得不寻求治疗。哈吉斯被正式指控性侵和严重伤害他人的罪名。如果被定罪，他可能面临最高十年的有期徒刑。

根据当地警方和媒体披露的、未经法庭证实的信息，哈吉斯对这名女子的性侵行为发生在6月12日至15日期间。当地时间星期天清晨，哈吉斯把她送到临近的布林迪西市机场就离开了。机场人员很快注意到她举止奇怪，意识模糊，因此报警，警方随后把她送进医院。

她在星期天晚间出院。当日下午，警方软禁了哈吉斯。他目前住在布林迪西市附近的一套公寓里，有权与家人见面。

一位法官将在本星期决定是否延长软禁，将他转到监狱或是释放他。他的律师已经发表声明，称他完全无辜。

哈吉斯在美国曾被四名女性指控性侵。其中一起民事诉讼尚未判决。

（CBC News, Megan Williams, adaptation en chinois par Wei Wu）