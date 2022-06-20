吸管、餐具、塑料袋：加拿大将禁止六种一次性塑料用具的生产、进口和出售

禁止出口一次性塑料产品在加拿大政府过去宣布的计划里是没有的。这个变化将会受到环保人士的欢迎。特鲁多政府原定在2021年开始实施禁令，但由于相关科学评估被新冠疫情延误而推迟。

除购物袋和外卖餐盒外，吉尔博公布的法规还涉及一次性塑料餐具、吸管、搅拌棒和六件提环（用于固定瓶装和罐装产品）。但是专门为残疾人士提供的吸管将会被保留。

加拿大环境部长吉尔博。 照片：La Presse canadienne / Jacques Boissinot

联邦政府去年根据《加拿大环境保护法》把塑料定为有毒物品，为今天的禁令铺平了道路。但是一些塑料产品生产商为 有毒物品 的定义把政府告上了法庭。这起诉讼可能在今年年底以前开庭。

加拿大政府还计划为一次性塑料产品中的回收原料比例制定标准，以扩大回收塑料的市场。目前只有10%或更少的塑料制品被回收，其余的进了垃圾填埋场，或被丢弃在公园里，河湖里或沙滩上。

联邦统计数据显示，仅在2019这一年里，加拿大全国共售出155亿个塑料食品袋，45亿件塑料餐具，30亿根塑料搅拌棒，58亿根塑料吸管，1亿8300万个塑料六件提环和8亿5百万个塑料外卖餐盒。

加东纽芬兰省、爱德华王子岛省和新斯科舍省已经一些城市已经走在联邦政府前面，开始禁止或限制一次性塑料制品的使用。沃尔玛和Sobeys等连锁店也开始实行同类措施。

（CP, Mia Rabson, adaptation en chinois par Wei Wu）