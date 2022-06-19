【报道】埃德蒙顿唐人街一天两起命案震动社区，活动人士梁汉辉：问题被忽视得太久了

5月18日，埃德蒙顿唐人街一天内发生两起谋杀令社区深受震动。唐人街社区为此发起抗议，要求省市政府拿出行动，改善唐人街治安。

5月底，市政府就唐人街安全与治安召开听证会，听取受害人家属，唐人街住户、与社区团体的意见、建议。

埃德蒙顿唐人街转型联合会（CTC）主席梁汉辉（Hon Leong）接受媒体访问。 照片：Radio-Canada / submitted by Hon Leong

该市市长索西（Amarjeet Sohi)表示，将拨款30万元，增加唐人街的巡逻警力等，并承诺在商业复兴以及基础建设上帮助唐人街。

埃德蒙顿“唐人街转型联合会（Chinatown Transformation Collaborative, CTC）的负责人梁汉辉（Hon Leong ）在接受加广中文台记者采访时表示，唐人街在过去几十年来发展停滞，治安问题始终被忽视，这背后有更深层次的原因，导致两位社区尊敬的无辜人士被杀害。

唐人街被忽视得太久了

这是两起随机犯罪活动，不是仇恨犯罪，不涉及种族。但发生这一事件背后，依然是系统性的种族歧视。那就是，为什么埃德蒙顿唐人街治安糟糕，没有得到足够的重视？如果政府与警方提早采取行动，惨案是否可以避免？ 引自 梁汉辉

5月18日下午，64岁的“理械汽车服务 员工庄志雄（Hung Trang），61岁的 环球电业影音”老板黄福斌（Ban Phuc Hoang），分别在唐人街店内遭人杀害。

到了6月10日，主流媒体了解到了更多事情内幕。

今年五月中旬，埃德蒙顿唐人街发生恶性凶杀案，64岁的庄志雄，（Hung Trang，右），以及61岁的黄福斌（Ban Phuc Hoang）被杀害，引发全城震动。 照片：Radio-Canada / Hoang&Trang families/Yan Liang/RCI

涉嫌杀害两人的嫌犯36岁的Justin Bone目前被控两项二级谋杀以及抢劫等罪名。

媒体报道称，四月底，Bone被释放出狱。在等待进入一间社区机构进行治疗期间，暂时居住在埃德蒙顿以西70公里的阿尔伯达沙滩一处友人家中。

5月15日，他的那位友人向警方投诉，称受到Bone的威胁。

警方于是将他从友人住处带离。尽管他的假释条件包括，没有友人的陪同，他不得进入埃德蒙顿市区，但警方并没有将其逮捕。

警方对此回应说：“埃德蒙顿警方（EPS）根据皇家骑警提供的信息对Bone的状况进行了评估，因为没有报告任何刑事犯罪，而没有将其逮捕。”

警方把他带到了埃德蒙顿市西部的社会服务机构附近，而为他提供治疗的机构依然没有空位。

随后，埃德蒙顿警方信息透露，Bone被带到埃德蒙顿当天是周日，警方假释官没有与他取得联系。

三天后，惨案发生。

埃德蒙顿市长索西公开批评警方，辜负了受害者以及家人，各部门没有协调，没有妥善安置Bond的计划，包括在为他安排住房以及治疗方面，而是把他放到了大街上。

目前，阿尔伯达与埃德蒙顿警方正就其处理Bone的假释过程进行调查。

索西还再次强调，省政府对市中心的各项社会服务拨款不足，不足以应对埃德蒙顿日益增长的需求。

而梁汉辉对此表示，市政府拨款增强警力的做法是个好的开端好的姿态，但这只能暂时性的控制，距离真正解决问题还相差甚远。

他举例说，这些年来，唐人街附近成为了为无家可归以及吸毒者提供各类服务的机构聚集的地方。根据他的最新统计，有超过80家社会服务机构设立在唐人街附近。

庄志雄怀抱小外孙与太太以及两个女儿合影，右边为Christina Trang。 照片：Radio-Canada / submitted by Christina Trang

他说，在这样的状况下，没有政府的支持行动，唐人街的状况是大家可以想见的。

这就是为什么关于唐人街社会服务‘去中心化’和‘去饱和化’的讨论很重要的原因。我们的社区不能抛弃那些需要帮助的、甚至危险的人。唐人街将继续与主要合作伙伴合作，支持他们最近做出的确保我们社区安全的承诺。 引自 唐人街社区声明

而梁汉辉所在的 唐人街转型联合会，CTC 则向省市政府提出了五项建议，包括“关注唐人街的安保与安全；帮助商业复兴；打造唐人街旅游景点；以及修复街道等唐人街基础设施”。

唐人街是我们身份认同的根

梁汉辉对记者表示，对于他这样在加拿大出生的第二代，唐人街是他身份认同的一个重要标记。

他回忆起受害者之一黄福斌。

三十多年来，黄福斌在唐人街开设 环球影音店 ，把卡啦OK以及亚洲流行的音乐、剧集带到埃德蒙顿，是唐人街无人不晓的“斌叔叔”。

在加拿大，华裔意味着什么？每个人的经历、背景不同，认知也会不同。比如，新移民就和我这样在加拿大出生的人认知不一样。对我们这一代，如果没有唐人街，没有斌叔叔，去学习中文，看流行剧集，我或许就失去了我的华裔身份 —— 唐人街是距离我们华裔身份最近的地方。 引自 梁汉辉

他介绍说，现在，黄福斌的女儿Jolie Hoang希望能够通过GoFundMe （新窗口）推动在今年夏天唐人街夜市举办卡拉OK歌唱比赛，来纪念自己的父亲。

梁汉辉还认为，华裔为加拿大社会的发展做出了重大的贡献，但华裔移民却始终受到歧视，导致它的文化没有得到重视和保护，仔细分析，这也是加拿大系统性种族歧视的结果。

这已经不是我们儿时长大的唐人街了，时常发生各类不同的治安事件，偷盗、纵火、毁坏，但没有人真正关注。现在，我们又失去了社区两位重要的朋友，令我非常难过。如果我们希望全社会听到我们的声音，唯一的方法就是亚裔团结在一起。 引自 梁汉辉