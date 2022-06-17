加拿大陆军任命有史以来首位原住民司令官。

保罗中将在军中很受敬重。在此项任命前，他在意大利那不勒斯担任北约联军指挥部的副司令。但是他的军旅生涯中最重要的一段是在阿富汗坎大哈最危险的地区担任加拿大战斗部队指挥官。

他在星期四的就职仪式结束后说，希望自己的例子能够鼓励原住民年轻人加入军队。他还对自己在乌克兰陷入战火这样一个特殊时刻被委以如此重任表示 深深的感谢 。

加拿大军队本身目前也处在一个困难时期。一名退役中将本星期被正式起诉两项性侵罪名。他被指控的性侵行为发生在上世纪90年代中期。

在昨天的仪式上，一名来自保罗中将家乡的女歌手演唱了一首船歌。这首歌是由他的一位祖先在一百年前创作的。

加拿大陆军现有23500名军人和3000名文职人员，不包括预备役军人和游骑兵。后者主要是在北方地区巡逻并向正规部队和警察提供协助。

（CBC News, Murray Brewster, adaptation en chinois par Wei Wu)