加拿大华裔演员刘思慕：告诉世界，我们属于这里

新移民来到加拿大安家,对接纳他们的社会和人民往往心怀感激。刘思慕回忆说,他的父母就是这样。他们总是说,并没有人请我们到这里来。但是他认为,在这里成长起来的新一代移民应该有不一样的心态。

他说,这里也是我们的家园,我们在这里生活的权利不比任何人少,我们和任何人一样,不应该承受歧视和偏见。尽管这可能有悖于父母们的教导 – 树大招风,低调做人,别惹事等等 --,但是我们还是应该大声说出自己的想法,告诉世界我们的归属感,否则你永远是在做个外人。

33岁的刘思慕在参演加拿大电视剧《金家便利店》后成名。他在去年上映的漫威超级英雄系列《尚气与十环帮传奇》中扮演男主角,更使他的演艺事业登上一个新台阶。

他在采访中告诉记者,他在30岁上下开始写这本书。他的父母也正是在这个年纪生下他并决定移民加拿大。两代人之间有许多差异(他在书中也讲述了他和父母之间早年的争吵,以及他们弥合裂痕的努力),但是这种不顾一切追逐梦想的经历把他们连接在一起。

和许多新移民一样,刘思慕的父母刚到加拿大的最初几年选择把孩子留在家乡。刘思慕在哈尔滨的祖父母家中长到四岁。他回忆说,回去接他的父亲突然出现在祖父母家门口的时候,对他来说完全是一个陌生人。这种感觉过了好几年才消失。

刘思慕和父母先是住在安大略省金斯顿市,后来搬到密西沙加。刘家父母起初并不希望儿子当演员。刘思慕大学上的是商学院,但是最后还是决定进入演艺界。

CBC 对刘思慕的采访录音 (新窗口)。

刘思慕自传:We Were Dreamers: An Immigrant Superhero Origin Story,HarperCollins Publishers, 2022.

(CBC Radio, adaptation en chinois par Wei Wu)