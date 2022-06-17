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加拿大华裔演员刘思慕：告诉世界，我们属于这里
加拿大华裔演员刘思慕最近刚刚出版了自传《We are Dreamers》，正在举行新书巡回发布会。他在接受CBC采访时说，自己的成功离不开父母当年移民加拿大的决定和他们多年来的奋斗与付出。同时他也认为，新一代移民不应再活在父辈那种感恩的心态里。
新移民来到加拿大安家，对接纳他们的社会和人民往往心怀感激。刘思慕回忆说，他的父母就是这样。他们总是说，并没有人请我们到这里来。但是他认为，在这里成长起来的新一代移民应该有不一样的心态。
他说，这里也是我们的家园，我们在这里生活的权利不比任何人少，我们和任何人一样，不应该承受歧视和偏见。尽管这可能有悖于父母们的教导 – 树大招风，低调做人，别惹事等等 --，但是我们还是应该大声说出自己的想法，告诉世界我们的归属感，否则你永远是在做个外人。
33岁的刘思慕在参演加拿大电视剧《金家便利店》后成名。他在去年上映的漫威超级英雄系列《尚气与十环帮传奇》中扮演男主角，更使他的演艺事业登上一个新台阶。
他在采访中告诉记者，他在30岁上下开始写这本书。他的父母也正是在这个年纪生下他并决定移民加拿大。两代人之间有许多差异（他在书中也讲述了他和父母之间早年的争吵，以及他们弥合裂痕的努力），但是这种不顾一切追逐梦想的经历把他们连接在一起。
和许多新移民一样，刘思慕的父母刚到加拿大的最初几年选择把孩子留在家乡。刘思慕在哈尔滨的祖父母家中长到四岁。他回忆说，回去接他的父亲突然出现在祖父母家门口的时候，对他来说完全是一个陌生人。这种感觉过了好几年才消失。
刘思慕和父母先是住在安大略省金斯顿市，后来搬到密西沙加。刘家父母起初并不希望儿子当演员。刘思慕大学上的是商学院，但是最后还是决定进入演艺界。
CBC 对刘思慕的采访录音 （新窗口）。
刘思慕自传：We Were Dreamers: An Immigrant Superhero Origin Story，HarperCollins Publishers, 2022.
（CBC Radio, adaptation en chinois par Wei Wu）