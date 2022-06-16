【专访】埃德蒙顿唐人街两位遇害者之女分别追忆父亲：他们一生辛劳，给了我们全部的爱，这一切为什么会发生？

5月18日下午，Christina的父亲，64岁的“理械汽车服务 员工庄志雄（Hung Trang），以及Jolie的父亲，61岁的 环球电业影音”老板黄福斌（Ban Phuc Hoang），分别在埃德蒙顿唐人街店内遭人杀害。

事件发生之后，引发唐人街以及整个埃德蒙顿市的震惊。

5月底，埃德蒙顿市议会就唐人街安全问题举行公开听证会，并提出拨款加强警察巡逻等措施。但是对两位受害者的家人，这个答案远远不够。

Christina Trang和Jolie Hoang （新窗口）强忍悲痛，决定接受加广中文台的专访，因为“不希望父亲的悲剧发生在其他任何人身上，这种痛苦，我们不希望其他人经历”。

她们也希望更多的人能通过她们的讲述更加了解自己的父亲 —— 一如每个移民背后的辛酸与坚韧。

警方最新信息令家人更加崩溃

上周，加拿大广播公司（CBC）等媒体报道了案情最新进展：现已被指控两项二级谋杀以及抢劫的Justin Bone有很长的违法记录，事件发生之前，他几次违反了假释规定，但皇家骑警（RCMP）没有对他进行拘留，而是把他放回了埃德蒙顿市区，要他自行寻找相关机构的帮助。

三天后的下午，他在唐人街先后杀害了独自在店内的黄福斌，以及工作中的庄志雄。

Christina告诉记者，家人为父亲举行了丧礼，她在市政府的听证上，也做了发言，要政府采取行动改善唐人街的治安。但这最新的消息，令家人非常震惊、非常失望，警方一直了解这些情况吗？为什么此前没有和家人透露？

Jolie则告诉记者，这条新闻彻底击垮了她和母亲，无论如何无法接受。每个晚上，她都会不由自主会想起，和母亲去商店认领父亲遗体的场面。她们在车上等了好几个小时，外面还下着雨，等来的却是父亲离世的噩耗。

那个我从小长大的商店成了犯罪现场，警方走了之后，犯罪痕迹还在，父亲的血迹还在 —— 需要我们找人来清理。现在，清理完毕，但依然能看到一些痕迹，我现在根本无法进入那个商店了，不能忍受走进去。 引自 Jolie Hoang

本周末，正值一年一度父亲节，但她们永远失去了与父亲欢庆的机会。她们的父亲一生辛劳，给了家人全部的爱，原本到了退休颐养天年的时候，却被如此残忍杀害，这究竟是为什么？

她们追问，如果埃德蒙顿市政府早些重视唐人街的安全，是否可以避免这一惨剧？

埃德蒙顿唐人街转型联合会（Chinatown Transformation Collaborative, CTC）的负责人Hon Leong 告诉加广记者，事件令他非常失望，唐人街被忽略的太久太久了，现在是时候正视警方和政府在唐人街治安方面存在的问题了。

他还批评说，政府将太多的社会服务机构，尤其是大型的为无家可归者和瘾君子等提供服务的机构，集中设立在了唐人街附近，他呼吁 去中心化 。

庄志雄与太太的结婚照。 照片：Radio-Canada / Submitted by Trang Family

Uncle Ben 把卡拉OK带到了埃德蒙顿

Jolie对记者讲述了父亲黄福斌的人生经历。

黄福斌出生在越南，是家中的老二。18岁的时候，他主动选择离开越南，并最终抵达加拿大。

我现在回想，父亲一生都是辛苦的。他在越南经历了动荡，刚到加拿大的时候，要自学英语，做所有能够找到的工作。最初，他在麦当劳工作，没有钱买冬天御寒的大衣。在零下几十度的天气里，他要把塑料垃圾袋或是报纸裹在身上，走路去上班。就这样，他把挣到的钱寄给家里，并把家里的两个弟弟、两个妹妹，还有父母亲接到了加拿大。 引自 Jolie Hoang

在整理父亲遗物的时候，Jolie和妈妈发现了父亲保留下来的两封信。一封是父亲的弟弟写来的，告诉他，家里收到了寄来的钱；另一封是告诉他，正在办理移民加拿大手续 —— 黄福斌把这两封信保存至今。

Jolie说，我的父亲非常勇敢，或许用勇敢都不足以形容他的个性。

在她的记忆中，黄福斌非常热爱生活，热爱他做的事情。

他在唐人街开设环球影音店已经有三十年历史了，是最早把卡拉OK带到埃德蒙顿的人，唐人街几乎没有人不认识“Uncle Ben，斌叔叔”的。

Jolie说，关于我的父亲，每个在埃德蒙顿的人都有一些记忆。

未注明时间的照片中，黄福斌与妻子抱着还是婴儿的Jolie Hoang，背后是环球影音公司原址。 照片：Radio-Canada / submitted by Jolie Hoang

他是最慈爱的父亲，我每天都很想念他

Christina也向记者讲述父亲庄志雄的人生。

庄志雄是越南船民，18岁时只身逃离了越南。

我听到过他在船上的经历，在海上漂了三十多天，没有足够的饮用水和食物。他历经万难才抵达加拿大。来到加拿大之后，他就开始工作，做能够找到的一切工作。他是家里的老大，凭借一个人，他慢慢把八个弟弟、妹妹，加上父母，接到了加拿大。在他的葬礼上，我姑姑的儿子说了很多，感谢我父亲让全家能生活在加拿大，给他们的人生带来了机会，展开新生活。他还记得，我父亲曾经是全家人的经济支柱，在亲戚们初来乍到的时候，他为所有的人提供吃住。 引自 Christina Trang

在Christina的记忆中，她有世界上最慈祥的父亲。

因为母亲要工作，我爸爸扮演了父亲和母亲双重角色。他是那个为我和妹妹准备午饭的人，会把削好的水果放在冰箱里等我们回去吃。我父亲送我们去各种课外活动，送我们去学习游泳。每个家庭里，父母都会分别扮演好警察和坏警察的角色，我父亲是那个好警察。我妹妹有个儿子，现在16个月了，我爸爸花了好多时间和他在一起，成了最好的朋友，他非常爱这个小外孙，亲戚们都很赞叹，因为看到我父亲完全不同的一面。 引自 Christina Trang

对Christina一家人来说，现在最担心的是年迈的奶奶，怎么接受大儿子去世的消息。

庄志雄生前怀抱小外孙与太太以及两个女儿合影，右边为Chiristina Trang。 照片：Radio-Canada / submitted by Christina Trang

唐人街不再是我们长大的唐人街

Christina和Jolie都告诉记者，她们几乎是在唐人街长大的。

Christina说，父亲永远告诉她和妹妹，要努力工作。小时候，父亲有过一个餐馆，就在唐人街附近。父母会带着姐妹俩去工作，那时她才九岁，她的妹妹六岁。

如果你和唐人街附近的人聊起来，他们都会记得我们，因为那间餐馆。我是那个当服务生的小女孩，我妹妹是那个在收银台后面睡着了的小姑娘。这是个家庭经营的餐馆，要花费很多的时间经营，很多工作。我们和他们一起离开家，去采购食材，然后去餐馆，准备一天的工作，待到餐馆关门，再一起回家。从小到大，我的父母一直告诉我们，要努力工作，我永远不会忘记他教会我的事情。 引自 Christina Trang

而Jolie回忆说，父亲的音像店名字叫做 环球影音 ，所以，唐人街上的人戏称她为“环球女”。

她父亲的商店最早是在马路对面的一个商场里，楼上有一个广东早茶餐厅，食客会常常把她叫上去，给她吃点心。

她笑说，现在很难想象像我父母那么信任周围的人。那时候，我们大家都相互认识，大人带着孩子在唐人街闲逛。

但唐人街的治安在过去的十年间变糟，她们都深有体会。唐人街不再令人感到安全，疫情加上治安，那里的小生意也难以为继，整个唐人街几乎变成了一片 鬼城 。

这已经不是我们儿时长大的唐人街了，时常发生各类不同的治安事件，偷盗、纵火、毁坏，但没有人真正关注。现在，我们又失去了社区两位重要的朋友，令我非常难过。如果我们希望全社会听到我们的声音，唯一的方法就是亚裔团结在一起。 引自 Hon Leong

庄志雄与黄福斌两位先生遇害事件带来了很多对警方对社区的疑问，他们的家人和整个唐人街都希望得到答案。

本台将继续跟进事情进展。