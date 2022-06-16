加拿大活龙虾出口商被告知准备应对中国海关的新规定。

中国海关自今年1月开始实施的规定要求境外企业在一个中国进口食品企业注册系统（CIFER）注册，并在产品包装内外都贴上中文标签。进口水产品的标签须写明商品名和学名、生产日期、批号、保质期、保存条件，生产方式、生产地区、公司名称、注册编号等内容。

加拿大委员会主任欧文（Geoff Irvine）表示，委员会预计中方会启动有关程序，要求出口活龙虾的公司遵守同样的规定。

加拿大食品检验署上个月表示，一些加拿大出口商在中国海关遇阻，因为他们的注册信息不符合要求，而他们在更新注册信息时也遇到了困难。

新斯科舍省水产联合会主席伯克（Osbone Burke）本人也是一家出口公司的老板。他最近取消了两批加工海鲜订货，因为货物包装内部没有中文标签，而供应商也不愿一个个打开包装箱添加标签。他说，遇到这种情况，他宁愿放弃这笔生意，因为不想在货物运到中国港口后受到挟持，进退不得。

（CBC News, Paul Withers, adaptation en chinois par Wei Wu)