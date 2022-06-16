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加拿大活龙虾出口商被告知准备应对中国海关的新规定
加拿大龙虾委员会本星期向旗下出口商发出通知，提醒他们向中国运送活龙虾之前要准备好遵守中国海关对进口食品的注册和标签新规定。尽管这些规定到目前为止只被用于冷冻和煮熟的加工产品，但是该委员会认为活龙虾出口商也应做好准备。
中国海关自今年1月开始实施的规定要求境外企业在一个中国进口食品企业注册系统（CIFER）注册，并在产品包装内外都贴上中文标签。进口水产品的标签须写明商品名和学名、生产日期、批号、保质期、保存条件，生产方式、生产地区、公司名称、注册编号等内容。
加拿大委员会主任欧文（Geoff Irvine）表示，委员会预计中方会启动有关程序，要求出口活龙虾的公司遵守同样的规定。
加拿大食品检验署上个月表示，一些加拿大出口商在中国海关遇阻，因为他们的注册信息不符合要求，而他们在更新注册信息时也遇到了困难。
新斯科舍省水产联合会主席伯克（Osbone Burke）本人也是一家出口公司的老板。他最近取消了两批加工海鲜订货，因为货物包装内部没有中文标签，而供应商也不愿一个个打开包装箱添加标签。他说，遇到这种情况，他宁愿放弃这笔生意，因为不想在货物运到中国港口后受到挟持，进退不得。
（CBC News, Paul Withers, adaptation en chinois par Wei Wu)