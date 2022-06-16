联邦政府不给力，BC省需成立自己的机构打击猖獗的洗钱活动：调查报告

这项公开调查由BC省高院大法官卡伦（Austin Cullen）主持。自2019年起，调查小组听取了两百多名前政府官员、警察和学者的证词。卡伦星期三（6月15日）公布了长达1800多页的最终调查报告。这份报告提出了101条建议，涵盖执法、房地产和银行监管等领域，包括制定关于来源不明财富的法规，采取更有效的扣押资产的措施，以防止外国腐败官员通过在BC省购买房地产及其他资产的方式转移非法获得的财富。

加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）是负责追踪、识别洗钱活动的联邦政府机构。卡伦的报告对该中心的运作方式提出了批评。他说，该中心通过 预防性报告 收集到的信息数量巨大而价值不高。例如，在2019-20年期间，FINTRAC收到了3100万份报告，但是发送给执法部门的情报分析却只有两千多份。BC省警方收到了355份。

因此卡伦的结论是，BC省要有效打击洗钱活动，不能指望联邦政府，必须建立自己的反洗钱情报机构和调查机构，并任命一名特别专员来监督政府工作。

BC省洗钱活动猖獗

卡伦的报告说，BC省的洗钱活动手法老练，涉及的非法资金数额惊人。卡伦说，统计确切的洗钱数额是不可能的，但他估计可能达到上百亿。

加拿大皇家骑警曾在2015年10月对BC省列治文市 银通海外 汇款换汇公司进行了一次突击搜查。查获的帐薄显示，仅这家公司在一年之内的洗钱数额就达到2亿2千万加元。

卡伦的调查主要集中在2006-2016这十年。他说，在这段时间里，通过BC省赌场洗白的金钱数额是 前所未有的 。

CBC曾在2008年5月进行过一次调查 （新窗口）。负责 卧底 的记者带了24000加元现钞去了几家BC省赌场，不费吹灰之力就把这笔钱洗白了。

报告认为政府本应做得更多，但是并没有发现负责监管的省级政府官员被贿赂的证据。另外，尽管报告中提出的许多建议涉及房地产行业和抵押贷款的监管，但是卡伦认为，洗钱活动并不是近年来BC省房价飙升的根源。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）