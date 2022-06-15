她到底吃了些什么？加拿大总督的巨额餐饮花费引起质疑

根据《国民邮报》星期二的报道，玛丽.西蒙在今年3月16日至24日期间前往阿拉伯联合酋长国进行访问。与她同行的还有29人。他们在旅途中的餐饮费用高达93117.89加元。

门蒂西诺没有正面回答记者关于这笔费用是否合理的问题。他表示，现在还不清楚此事的具体情况，但西蒙女士应该做出解释。

《国民邮报》的报道说，这次陪同西蒙一道出访的29人中包括加拿大外交部和总督府的官员。他们乘坐政府专机在3月16日启程。此行的主要目的地是迪拜2020年世博会展览，但是西蒙等人也在科威特停留，参观当地空军基地并与科威特王储会面。

保守党议员交给记者的账单还显示，3月31日，西蒙和她的丈夫及随行人员从渥太华乘飞机去多伦多，餐饮服务费将近400加元。

加拿大总理特鲁多乘专机从渥太华去多伦多或去蒙特利尔时，没有单独的餐饮服务支出。他在2021年12月16日乘坐加拿大空军一号旅行，同行者六人，飞行35分钟，花了69.32加元的餐饮费。

政府官员中，机上餐饮费用最高的是国防部长阿南德。她在今年2月份去布鲁塞尔出席北约会议，在布鲁塞尔之外还访问了巴黎、慕尼黑、爱丁堡等地。一行九人，机上餐饮支出为2498.62加元。

（Radio-Canada，National Post, adaptation en chinois par Wei Wu)