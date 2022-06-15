加拿大与丹麦和平解决半个世纪来的领土争端，共同拥有北方小岛

汉斯岛面积仅有1.3平方公里，位于加拿大努纳武特地区和丹麦格陵兰岛之间的内尔斯海峡。由于它所处的位置离格陵兰岛和加拿大海岸的距离正好相等，都是18公里，因此两国都宣称拥有它的主权。过去五十年来，加拿大军舰和丹麦军舰不时登岛，升起各自的国旗并在岛上留下加拿大产的威士忌或丹麦产的杜松子酒，因此被一些分析人士称为 威士忌战争 。

汉斯岛在因纽特语里被成为塔图帕卢克岛。 照片：Radio-Canada

由于这个独特的宣示主权方式，加拿大外长乔美兰（mélanie Joly）和丹麦外长科弗德（Jeppe Kofod）星期二在渥太华签署新协定时互相赠酒，以这种合乎两国 传统 的方式为这场有史以来最彬彬有礼的边界争端画上了句点。

根据新协定，汉斯岛上的加丹边界与一条南北走向的地裂缝重合。双方还决定在岛上画出一条从卫星上可以看得见的国境线。

乔美兰说，独裁领导人相信他们可以使用武力强迫别人接受他们划定的边界。加丹汉斯岛协定的签署说明，国际争端是可以通过外交途径和平解决的。现在加拿大、丹麦、格陵兰岛和当地原住民都是赢家。

2007年，一艘俄罗斯微型潜艇下潜到北冰洋底，在北极点正下方的海床上插了一面钛合金的俄罗斯国旗，以宣示对这个地区的主权。俄罗斯认为北冰洋底和西伯利亚一样，是俄罗斯大陆架的延伸，因此要求将120万平方公里的北冰洋水域划入本国专属经济区。

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格陵兰岛自治政府总理艾吉德（Mute Bourup Egede）也出席了昨天的协定签署仪式。他希望该协定的签署能够促进加拿大和格陵兰岛之间的经贸往来，并方便格陵兰岛居民去努纳武特探访亲友。

格陵兰岛的主权属于丹麦，国防和外交由丹麦政府负责，但是享有高度自治。

生活在努纳武特和格陵兰岛的因纽特人多年来把汉斯岛当作狩猎时的落脚点。国家之间的主权争端对他们没有影响。但是努纳武特图恩加维克公司总裁科提尔克（Aluti Kotierk)说，采取措施解决边界争端是一件好事。因为这样一来，你可以随便去岛上 升国旗，拍胸脯，宣示主权 ，而完全不必担心冲突升级。

（CBC News, Ashley Burke, adaptation en chinois par Wei Wu)