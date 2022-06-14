亚太安全面临巨大挑战，加拿大台湾问题专家：俄国入侵乌克兰给台海带来警示

刚刚过去的周末， 亚洲安全峰会 （也称 香格里拉对话 ）召开，令人们再次聚焦太平洋地区的经济以及军事安全。

渥太华大学台湾研究所共同主席史国良教授（Scott Simon） （新窗口）就此接受了加广中文台的采访。

渥太华大学台湾研究所共同主席史国良教授（Scott Simon）。 照片：Radio-Canada / university of Ottawa

俄国入侵乌克兰的警示

峰会特别邀请乌克兰总统泽兰斯基发表了演讲。之后，有记者现场提问，他给台湾的忠告是什么？

泽兰斯基表示，乌克兰给国际社会提供了一个教训，应该在战争爆发前，就援助面临侵略的国家。

乌克兰的例子表明，一旦发生暴力事件，民众的代价是惊人的。如果可能的话，必须尽一切努力寻找外交解决方案，以避免发生彻底的冲突。但与此同时，国际社会必须在紧张局势蔓延为暴力之前进行干预，以确保一个较小的国家能够抵御侵略者。 引自 乌克兰总统泽兰斯基

泽兰斯基还不点名说，没有人能从战争中受益，除了某些不满足于目前野心的政治领导人。世界纵容了这些有野心的领导人，增加了他们的胃口，需要一项外交决议来支持需要帮助的国家。

俄国以如此暴力的方式侵犯一个主权国家，普京给世界安全带来了威胁。很明显，普京侵略扩张的野心，目标绝不仅仅是乌克兰，他不会在乌克兰停下脚步。我认为这是一个警钟，唤醒国际社会，当有国家发出战争威胁时，很可能会演变为像乌克兰那样规模的战争，你要认真应对。而泽兰斯基这段话中，非常重要的一点是，在战争没有爆发之前，其他国家需要提高警觉和紧迫性。 引自 史国良教授

史国良教授表示，一直以来，中国政府从未放弃武力攻打台湾，当下的台海局势，比以往任何时候都紧张，其他国家需要提高警觉和紧迫性。

他认为，在这一点上，日本一向态度明确，因为看到了紧迫性，希望亚洲其他国家也能够有同样的紧迫性。

在本届亚洲安全峰会上，日本首相岸田文雄是开幕主讲人，他明确警告 今日乌克兰，明日东亚 。

他还提出了 岸田和平愿景 ，包括了维护自由开放国际秩序，加强与美国以及共同价值观盟友的安全合作；加强安理会改革等 五大支柱 ，以加强日本在外交和安全方面的保障。

中国侵略性日渐增长

在这次 亚洲安全峰会 上，美国的国防部长奥斯丁和中国国防部长魏凤和举行了会谈，双方尤其就台海安全你来我往，火药味十足。

自美国总统拜登上台以来，美国逐渐改变了过去在台海问题上的模糊说法，几次明确表示，如果中国侵犯台湾，美国不会坐视不理。

奥斯丁也再次强调，美国将继续支持包括台湾在内的盟友。

而魏凤和则明确表示，如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战、不惜代价。

史国良教授特别提及，最近一段时间，中国战机对执行联合国任务的加拿大巡航机做出骚扰动作，这是非常危险的。

另外，中国声称，台湾海峡不是国际水域，言外之意是美国军舰未经中国允许不能驶入台湾海峡，也引起了广泛的关注。