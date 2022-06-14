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亚太安全面临巨大挑战，加拿大台湾问题专家：俄国入侵乌克兰给台海带来警示

Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong, left, shakes hands with Japan's Prime Minister Fumio Kishida at the start of their meeting at the Prime Minister's official residence in Tokyo, May 26, 2022. Earlier in the day, Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong participated to the 'Future of Asia' International Conference. (Franck Robichon/Pool Photo via AP)

今年五月，日本首相岸田文雄与新加坡总理李显龙在东京会面。

照片：AP / Franck Robichon

RCI

日本首相岸田文雄警告：今日乌克兰，明日东亚。

刚刚过去的周末，亚洲安全峰会（也称香格里拉对话）召开，令人们再次聚焦太平洋地区的经济以及军事安全。

渥太华大学台湾研究所共同主席史国良教授（Scott Simon） （新窗口）就此接受了加广中文台的采访。

渥太华大学台湾研究所共同主席史国良教授（Scott Simon）。

渥太华大学台湾研究所共同主席史国良教授（Scott Simon）。

照片：Radio-Canada / university of Ottawa

俄国入侵乌克兰的警示

峰会特别邀请乌克兰总统泽兰斯基发表了演讲。之后，有记者现场提问，他给台湾的忠告是什么？

泽兰斯基表示，乌克兰给国际社会提供了一个教训，应该在战争爆发前，就援助面临侵略的国家。

乌克兰的例子表明，一旦发生暴力事件，民众的代价是惊人的。如果可能的话，必须尽一切努力寻找外交解决方案，以避免发生彻底的冲突。但与此同时，国际社会必须在紧张局势蔓延为暴力之前进行干预，以确保一个较小的国家能够抵御侵略者。
引自 乌克兰总统泽兰斯基

泽兰斯基还不点名说，没有人能从战争中受益，除了某些不满足于目前野心的政治领导人。世界纵容了这些有野心的领导人，增加了他们的胃口，需要一项外交决议来支持需要帮助的国家。

俄国以如此暴力的方式侵犯一个主权国家，普京给世界安全带来了威胁。很明显，普京侵略扩张的野心，目标绝不仅仅是乌克兰，他不会在乌克兰停下脚步。我认为这是一个警钟，唤醒国际社会，当有国家发出战争威胁时，很可能会演变为像乌克兰那样规模的战争，你要认真应对。而泽兰斯基这段话中，非常重要的一点是，在战争没有爆发之前，其他国家需要提高警觉和紧迫性。
引自 史国良教授

史国良教授表示，一直以来，中国政府从未放弃武力攻打台湾，当下的台海局势，比以往任何时候都紧张，其他国家需要提高警觉和紧迫性。

他认为，在这一点上，日本一向态度明确，因为看到了紧迫性，希望亚洲其他国家也能够有同样的紧迫性。

在本届亚洲安全峰会上，日本首相岸田文雄是开幕主讲人，他明确警告今日乌克兰，明日东亚

他还提出了岸田和平愿景，包括了维护自由开放国际秩序，加强与美国以及共同价值观盟友的安全合作；加强安理会改革等五大支柱，以加强日本在外交和安全方面的保障。

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中国侵略性日渐增长

在这次亚洲安全峰会上，美国的国防部长奥斯丁和中国国防部长魏凤和举行了会谈，双方尤其就台海安全你来我往，火药味十足。

自美国总统拜登上台以来，美国逐渐改变了过去在台海问题上的模糊说法，几次明确表示，如果中国侵犯台湾，美国不会坐视不理。

奥斯丁也再次强调，美国将继续支持包括台湾在内的盟友。

而魏凤和则明确表示，如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战、不惜代价。

史国良教授特别提及，最近一段时间，中国战机对执行联合国任务的加拿大巡航机做出骚扰动作，这是非常危险的。

另外，中国声称，台湾海峡不是国际水域，言外之意是美国军舰未经中国允许不能驶入台湾海峡，也引起了广泛的关注。

这些事件说明，中国对外的侵略性正在扩展，没有人能猜测到中国领导人脑子里想什么，但普京的行径会给习近平带来勇气，因为中国也对领土有野心。按照联合国宪章，领土纠纷是可以通过和平方式解决的。而我们现在讨论的是，《联合国宪章》遭弱化，这对整个世界的秩序是非常非常严重的挑战，安全威胁。所以，乌克兰赢得这场战争非常重要。
引自 史国良教授

渥太华大学国际政策研究中心（CIPS）与日本驻加拿大大使馆等机构本周三早上9点（加拿大东部时间），将联合举办一场研讨会，主题是：日本、加拿大、太平洋地区经济安全。 （新窗口）会议主持人、渥太华大学台湾研究所所长斯考特.西蒙教授（Scot Simon）表示，活动的主讲人是来自日经新闻的资深财经记者Yasuhiko Ota，以及加拿大外交事务经济政策研究中心主任琳.麦当劳（Lynn McDonald），尤其是半导体工业安全，比如如何保障供应链安全，以及加拿大在当中的作用。

使用来自yan liang的信息。

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