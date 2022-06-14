迪斯尼新片《光年正传》因同性接吻镜头被十四国禁映。

《光年正传》的制片人苏斯曼（Galyn Susman)说，这意味着这部电影也不能在中国上映。中国过去一贯禁止有描写同性恋场面的影片。

该片主人公巴斯的好友是一个与女性结婚的太空女侠。电影在讲述她们两人之间的关系时，有一个短暂的接吻场面。尽管这个镜头的长度仅一秒钟，但是苏斯曼表示，它对展示这段美好的关系非常重要。

一位业内人士表示，中国市场对迪斯尼来说并不是生死攸关的。他以2019年收获10亿多美元票房的《玩具总动员4》为例说，中国市场仅占这部电影的全球市场的3%。

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为男主角配音的埃文斯（Chris Evans）在漫威超级英雄系列中饰演美国队长，深受中国影迷喜爱，被他们戏称为 桃总 。他表示，《光年正传》因同性恋内容在一些国家被禁映 令人沮丧 。

中国还没有正式通知迪斯尼是否允许这部影片在国内影院上映。有消息说，这是因为它还没有进入中国国家广电总局的审查程序就被中国海关拒绝放行。

《光年正传》将从本周五起在美国和加拿大各地的影院上映。

（Thomson Reuters，adaptation en chinois par Wei Wu)