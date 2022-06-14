在加拿大国内旅行不再需要接种新冠疫苗。

但是在国内乘坐游轮旅行的加拿大人以及游轮员工仍然必须接种疫苗，这是因为游轮的环境更容易发生群聚感染。

对入境旅客的防疫规定不变。进入加拿大的外国旅客和从国外回来的加拿大公民仍然需要完成疫苗接种，并下载和使用ArrveCAN向加拿大海关提供相关信息。

加拿大交通部长阿尔贾布拉。 照片：La Presse canadienne / Patrick Doyle

加拿大联邦政府机构雇员和联邦劳动法管辖下的公司雇员不再被强制要求接种疫苗，这些机构因疫苗问题离开工作岗位的员工现在可以回去上班。

政府间事务部长勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，如果疫情变得更严重，这些被取消的防疫措施将会重新实施。他还说，政府今天能够调整防疫政策，是因为加拿大人遵守了公共卫生部门的建议。

加拿大政府上个星期取消了在机场对未打疫苗的旅客进行的随机病毒检测。

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（Radio-Canada, CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu)