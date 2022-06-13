加拿大政府将很快关闭新冠追踪手机应用程序。

联邦政府在2020年6月推出这款手机应用程序，以便及时通知与感染者密切接触过的人。这类应用程序必须有大量的人使用才能起到阻碍病毒传播的作用。中国、韩国和以色列等国家都使用新冠接触者追踪app来锁定并通知密接者。但是在公众极度重视个人隐私的加拿大，它的推广不算很成功。

根据加拿大政府的统计数据，COVID Alert app 被下载了将近690万次，确诊者用来报告病毒检测阳性结果的一次性密匙只被下载和使用过57704次。加拿大自疫情爆发以来已有387万人感染。

一些专家认为，使用者不够多和所记录的信息不够多影响了这款app的有效性。另外，它似乎对遏止传染性更强的Omicron作用有限。

COVID Alert app耗资两千万加元，但是只有350万加元用于开发和维护，用于推广和普及的费用则高达1590万加元。

（CBC News, Richard Raycraft, adaptation en chinois par Wei Wu）