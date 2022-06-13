谁能在六个月内学会法语？魁北克省对新移民的语言要求被指不合理

根据96号法案，新移民在到达魁北克省六个月后，与政府机构的交流就必须用法语，不能再享受用英语或另一种语言提供的服务，但是医疗服务和涉及治安的服务除外。

这项法案在去年5月被提交，今年5月被通过。但是CBC记者发现，魁北克省移民部曾在2019年聘请蒙特利尔大学的教育心理学专家帕帕吉安-泽拉比安（Garine Papazian-Zohrabian）对移民的法语学习做过研究。她在2020年4月，也就是魁省政府提交法语宪章改革法案一个月前交出了研究报告。CBC通过信息公开法查到了这份从未被公开的报告。

这份报告的中心是如何改进政府向教育程度偏低的移民提供的法语课程。帕帕吉安-泽拉比安和她的学生们采访了五十多个新移民，记录了他们来到魁北克后面临的困难，包括找工作，找住房，走出过去的心理阴影等等。

这份147页的报告提出了一系列关于如何更有效地帮助新移民掌握法语的建议。第一条就是，先给他们时间安顿下来，然后再开始法语课。

帕帕吉安-泽拉比安说，她在看到96号法案的内容后感到惊讶和失望。 他们要求做这项研究，为它付了钱，然后把它撇在一边。

魁北克省刚刚根据新法成立了法语部，但是法案中的规定将如何具体实施目前尚不清楚。魁北克省将在今年10月份举行省选。帕帕吉安-泽拉比安说，无论省选后是哪个党执政，她都希望新政府在实施新法时能灵活并体谅新移民的困难。

（CBC News，Benjamin Shingler, adaptation en chinois par Wei Wu)