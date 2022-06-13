乔美兰：加拿大官员出席俄罗斯大使馆活动是“不可接受的”

6月12日是俄罗斯国庆日。俄罗斯驻加拿大大使馆上星期五（6月10日）晚举办了庆祝活动。加拿大官员也受到了邀请。外交部决定派礼宾司副司长海恩贝克（Yasemin Heinbecker）出席。乔美兰本人也收到了邀请，但没有去。

这件事被曝光后，加拿大外交部发言人表示，虽然现在是非常时期，但是加拿大仍然和俄罗斯保持着外交关系，因此外交部决定派一名官员出席活动。但是在《环球邮报》星期天发表关于此事的报道后，外交部发言人以政府的名义做出了道歉，并表示俄罗斯外交官将不会被邀请出席加拿大国庆日的活动。

俄罗斯驻加拿大大使馆。 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

俄罗斯驻加拿大大使斯泰帕诺夫（Oleg Stepanov）发表声明说，俄罗斯愿意耐心等待特鲁多政府或下一届政府明白，与俄罗斯保持友好关系符合加拿大利益。

自从俄罗斯发动入侵乌克兰的战争以来，加拿大与其他北约盟国一道站在乌克兰一边，对俄罗斯实施制裁并向乌克兰提供援助。

（CBC, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu ）