【报道】Local88创办人劳拉.刘：以推介美食回应反亚裔风潮

两年前，劳拉.刘（Laura Luu）在脸书上创办了Local88专页 （新窗口），推介大蒙特利尔地区的亚洲美食和餐馆。

到现在，页面已经有超过13300位追随者，除了蒙特利尔，还吸引了来自多伦多的粉丝。

五月 亚裔文化月 之初，劳拉成功协助推介了 MajesThé亚洲美食艺术集市 。而在这个夏天，她会继续协助亚裔小餐馆参与更多本地美食节、街边美食等活动。

本周，劳拉.刘接受了加广中文台的专访。

以美食对抗歧视

新冠疫情开始的时候，劳拉正在家里休产假。现在，她的儿子已经两岁了。

当时，从新闻中看到了针对亚裔的仇视歧视事件，不仅是语言骚扰，有些甚至是暴力殴打，令她非常震惊。

她觉得，自己不能袖手旁观，于是创办了反针对亚裔仇视魁北克支持小组（Groupe d'Entraide Contre le Racisme Envers les Asiatiques au Québec （新窗口），以及Local88。

前者为遭遇种族主义歧视的亚裔提供一个报告，并就如何帮助受害者进行讨论、给出建议的平台。而Local88则是为了推介本地的亚裔美食，帮助那些在疫情中受到影响的小餐馆、酒吧、店铺。

劳拉表示，主要是自己热爱美食，不希望钟意的美食在疫情和仇视亚裔浪潮中消失。同时，美食是一个很有效的途径，让更多人了解亚洲和亚洲文化。

在这个亚裔美食专页中，普通食客、餐馆老板、或是美食专栏作家都可以推荐分享自己喜欢的餐厅、菜肴 —— 可以是一张照片，一段视频，一段推荐文字；也可以及时报告亚裔餐馆受到种族主义骚扰的事故。

整个疫情期，亚裔小餐馆受到很大冲击，首先是疫情控制措施令很多餐馆不得不关闭，另外就是仇视亚裔风潮中，小餐馆小生意成了目标，被涂鸦、被毁坏、被偷盗等犯罪活动时有发生。很多小生意经营者是第一代移民，有些苦于没有经费，有些不知道如何推销自己的餐馆，也不知道如何使用社交媒体 —— 我希望为他们提供帮助。 引自 劳拉.刘

劳拉.刘的父母来自越南。大学时，她主修商业与市场。但在工作了几年之后，她难掩自己对艺术的热爱，开始成为一名演员，同时，积极参与亚裔社区活动。

劳拉.刘参与美食节推介活动。 照片：Radio-Canada / Jessica Wu

第一代与第二代移民

两年来，劳拉作为义工努力为亚裔社区发声，同时，她也深深感受到亚裔社区第一代移民与第二代移民在思维方式上的差异。

她分析说，亚裔普遍比较顾及面子，很多时候受到骚扰的人或商店不愿意报告这些意外，或者并不希望闹得尽人皆知。而以她在Local88上面了解到的情况，依然有很多仇视仇恨事件没有被曝光。

她还介绍说，在做亚裔仇视魁北克支持小组的时候，试图联络亚洲不同族裔社区领袖，希望他们提供社区受到歧视仇视的具体信息和数字，但很多人并不感兴趣。

而且她发现，不同的亚裔社区相互之间没有什么联系，也不会团结起来，共同面对问题。

我认为是第一代移民和第二代移民心态上的不同。第一代移民通常不希望聚光灯，不希望引人注意，觉得只需要努力工作，不应该抱怨，拼命挣钱，来证明自己。我们第二代亚裔的使命就是去改变这种看法，帮助第一代度过难关，而且要让大家认识到，用不同的思维去看待仇视歧视事件。 引自 劳拉.刘

劳拉是一位演员，也从事市场推广。 照片：Radio-Canada / Sarah Tatine

报告歧视事件只是第一步

我儿子在未来几年将会进入学校，他会不会因为自己的肤色而受到歧视？他未来的境遇会如何，有赖于我们现在的努力。 引自 劳拉.刘

劳拉认为，改变种族歧视的状况重要的是教育。她举例说，以前自己对 微侵犯,microaggression （意思是轻微冒犯，透过语言或肢体，排挤或贬低不同种族或女性以及其他弱势群体）并不了解，甚至在新闻上看到亚裔遭到歧视，店铺被破坏，亚裔在街上遭到殴打，她很震惊，天，居然发生这样的事，自己闻所未闻。

她的父母曾告诫她，遇到微侵犯或轻微种族主义评论等，别理它，忽略它就行了。

但是，这些种族主义的评论最终还是会影响我们，我们需要记录、需要报告这些事情，为什么？因为如果你不报告，就没有统计，政府就不会知道亚裔受到了什么歧视，不了解这些问题，就不会拨款来应对，来帮助我们的社区。 引自 劳拉.刘

她还认为，亚裔社区一直被忽视，就是因为没有社区领袖站出来说话，而政府根本不了解你的问题，尤其在魁北克，省长甚至不承认存在系统性的种族歧视。

而作为演员、亚裔活动人士的劳拉希望继续大力推荐大蒙特利尔地区的独立餐馆、酒吧、和其他商店。