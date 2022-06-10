“这是一次未遂政变”：关于美国国会骚乱的听证会

听证会播放了一些过去从未公开过的视频，其中有前美国司法部长巴尔（Bill Barr）和特朗普的女儿伊万卡（Ivanka Trump) 等人作证的录像，也有特朗普支持者冲击国会时殴打警察的暴力场面。调查委员会听取了一千多人的证词，收集了超过14万份资料，以查明这场骚乱是如何开始的，以及怎样防止同样的事在未来重演。

委员会将举行多场公开听证会。昨天的听证会上引起最多关注的是来自特朗普 身边人 的证词视频。这些视频显示，他们是接受大选结果的，并试图让特朗普明白，他对拜登和民主党靠舞弊 偷走 大选结果的指控是站不住脚的。时任司法部长巴尔也是其中之一。伊万卡则在证词中说，巴尔对大选的调查结论影响了她的看法。她非常尊重巴尔，因此也相信他的结论。

特朗普支持者冲击美国国会。 照片：Reuters / Leah Millis

特朗普身边的许多人在看到他的支持者开始冲击国会大厦时不断试图说服他对他们发表讲话，敦促他们停止。三个多小时后，特朗普终于同意。

在这三个多小时中，示威者们在国会大厦内四处乱闯，砸开锁着的门窗。他们叫喊要吊死副总统彭斯。在白宫通过电视观看这一切的特朗普评论说，这是彭斯应得的。

作证的国会议员菲利普斯（Dean Phillips）说，他希望人们明白，美国当时离有史以来第一次 非和平权力交接 只差一点点。

特别调查委员会由民主党主持。共和党则努力淡化这次骚乱，指责民主党故意揪住这次事件大作文章。

特朗普仍然坚称自己赢得了2020年美国大选。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

但是委员会说，让美国人了解这次事件的真相和前因后果是必要的，因为对美国民主制度的威胁并没有过去。

相当一部分共和党支持者仍然相信是特朗普赢得了2020年大选。特朗普本人也仍然坚持这个说法，并声称要在2024年再次竞选美国总统。

（AP，CBC，adaptation en chinois par Wei Wu)