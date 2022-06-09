加拿大人的房贷付款可能在五年内上升30%：加拿大央行报告

报告认为，高额家庭债务和高房价这两个因素结合起来会拖经济发展的后腿，因为房贷负担陡然沉重起来的家庭将不得不减少消费。再加上世界范围内的高通胀和地缘政治冲突，金融系统面临的风险也随之增加。

2020和2021这两年，由于房价和股市上涨，加拿大人的家庭资产增加了。但是有越来越多的人把更多资金投入房贷，给自己留下的周转余地很小。这一部分人更容易受到利率上升的冲击。

新冠疫情期间，加拿大房价几乎上涨了50%。加拿大银行说，这个涨幅是建立在债务基础上的。目前有将近五分之一的加拿大家庭属于 高负债 ， 即债务与收入的比例达到350%或更高。

加拿大银行行长麦克勒姆. 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

在疫情之前，有六分之一的加拿大家庭属于这个类别。而在二十年前，每十四个加拿大家庭只有一个高负债。

加拿大银行预计，在今后五年中，房贷浮动利率和固定利率将比现在上升大约2个百分点。这意味着140万在过去两年买房的加拿大人花在付房贷上的钱将比现在平均多30%。

三分之二加拿大人是房主，但是其中大约一半人尚未还清房贷。

加拿大银行的报告说，金融系统的脆弱性还体现在不同系统的紧密连接带来的网络威胁，固定收益市场的资产流动风险，以及网络货币的增长和大起大落。

(CBC News, Pete Evans, CP, adaptation en chinois par Wei Wu)