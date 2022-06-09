【分析】中国战机挑衅、干扰加拿大军机亚洲执行任务，专家：内部斗争与对外示威的重叠

本台早前报道，过去半年，中国战机多次骚扰在亚洲国际空域执行任务的加拿大巡逻机。

加拿大军机和舰船正在参加一项协助联合国安理会实施制裁朝鲜决议的 霓虹行动 ，监视在国际水域发生的违反对朝鲜制裁决议的行为。

同时，澳大利亚也向中国发出抗议，称在5月26日，中国一架歼-16战斗机，在南海国际领空“实施危险操控以及堵截一架澳方监控机”。

事件曝光之后，加拿大总理特鲁多公开谴责中国，称这一行动是不负责的、是挑衅性的”，而且非常危险。

而中国外交部发言人赵立坚本周两次就加拿大和澳大利亚的抗议做出回应，并对两国军机行动发出了警告。

他表示， 中方决不允许任何国家打着 航行自由 的旗号侵犯中国主权和安全、危害南海和平稳定... ... （中国）再次敦促加方尊重客观事实，停止散布虚假信息，停止搞 麦克风外交 ，多做有利于推动中加关系恢复正常发展的事。

西方与中国都有改变

加拿大女王大学历史系客座教授赖小刚。 照片：Li Hongyan

近年来，中国在太平洋地区的做法越来越强硬，在有争议的南海海域建设军事基地，军机多次闯入台湾的防空识别区。上个月，在美国总统拜登访问日本和韩国期间，中国和俄国举行了联合军事演习。

根据加拿大《环球新闻》引用消息人士的话说，从去年圣诞节至今，中国军机已经有60次针对加拿大空军CP-140极光长程巡逻机的干扰拦截，其中有二十多次充满危险，比如有时候，中国军机距离加拿大战机过于接近，双方飞行员可以对视， 不得不急速改变航向，以避免和挑衅的飞机相撞 。

而澳大利亚方面报道，中国战机向澳大利亚战机释放一捆装有小铝片的箔条干扰弹（chaff），而这些小铝片被吸入澳洲军机的引擎内。

加拿大女王大学历史系客座教授赖小刚认为，（中国战机干扰加拿大、澳洲军机）是精心策划的，这是乌俄战争的形势及它带来的巨大影响，与中共政权内部的权力斗争相重叠了，结局无法预料。

这是不好的征兆，历史上，单独一件事情可能没有什么，但如果好几件事情重叠，就不好控制了，可能发生误判、失控，造成重大国际事件。一个国家的历史，在一个关键点上，偶然事件发生，扭转历史走向，而接下来的走向不可预测。 引自 赖小刚

他举例说，2001年，发生了中美撞机事件，当时中国飞行员王伟死亡，而美国军机迫降海南岛，并遭扣押11天。目前的状况和那时有相似之处，那就是一旦飞行员在这个过程中，发生失误，事情可能在短短几秒内发生实质性的变化。

加拿大渥太华大学中国问题研究专家玛格丽特.麦凯格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston）接受加拿大《环球新闻》采访时表示，这与习近平上台之后，中国对外更具侵略性的形象相符。

而且，加拿大的巡逻机是在监视对朝鲜制裁的实施，或许中国有违反制裁的行为，希望逃脱制裁。中国船只曾被怀疑参与了海上非法燃料转运，以帮助朝鲜，这是加拿大巡逻机今年春天的监视任务。 引自 玛格丽特.麦凯格-约翰斯顿

她说，现在的中国已经不是几年前的中国了，骚扰加拿大战机只是在复杂的两国关系中，再添一层。

2018年12月，加拿大应美国要求逮捕了华为财务总监孟晚舟，并展开引渡聆讯起，令两国关系急转直下。

中国在孟晚舟被捕10天之后，在北京和丹东分别逮捕了两名加拿大人。直到去年九月，三人同时得到释放，事件才告一段落。

不过，加中两国关系始终没有实质性的恢复。上个月，加拿大更正式宣布，禁止华为参与加拿大5G以及4G网络建设，理由是“保护国家安全”。

事件也更进一步说明，加拿大需要建立更有牙齿的政策应对中国的挑衅，进一步与盟友合作对抗中国，像支持乌克兰对抗俄国那样。而中国也正密切关注事件，如果我们也能团结一致，对抗中国的霸凌，我想我们会在实现目标上取得一些进展。 引自 玛格丽特.麦凯格-约翰斯顿

赖小刚教授则强调，近几年来，西方的对华态度也已经发生了重大变化，抛弃了对中国的幻想，比如希望中国的民主化，现在，他们正采取联合行动遏制中国。

他举例说，上个月底，美国国务卿布林肯的中国政策讲话中，直接称其为“国际秩序的最大挑战”。

这次中国军机虽然骚扰的是加拿大和澳大利亚军机，但其实针对的是背后以美国为首的西方联盟。目前，西方关注的焦点在俄国入侵乌克兰战争，如果中国因此卷入与西方的对抗，西方的反应也会与2001年有所不同。 引自 赖小刚

加拿大一位军人与远处的CP-140极光巡逻机，目前这类巡逻机正在亚洲监视对朝鲜实施制裁的情况。 照片：The Canadian Press / Ryan Remiorz

中国内部斗争？

赖小刚教授还以对中国政治以及中国共产党的研究为基础，进一步分析说，中国海军航空兵的行为与当下的中国政治局势不无关系。

如果熟读中国海军的历史，就会发现，历史上，海军不断卷入中共高层的政治斗争，所以，这次不排除是习近平在推动自己连任时，要对外展现自己的强硬。 引自 赖小刚

今年秋季，中国共产党将召开第二十次全国代表大会，很多人预测，大会将让习近平展开第三任期，继而成为中国共产党的终身领袖。

2018年，习近平已经成功修改了中国宪法中对国家主席的任期限制，令“终身主席”时代来临。

但赖小刚教授认为，这几年，习近平采取了一系列行动，希望巩固自己地位，但他的威望，目前看并没有像想象中，或是他期待的那样稳定。对于他这种终身制做法，中共高层是不可能统一的，因为这是两条路线的选择：是退回到毛泽东时代，还是继续往前走？

赖小刚教授的分析是，无论是新冠疫情坚持清零政策，给中国经济带来的巨大损失，还是外交上，几乎搞砸了所有的对外关系，习近平是毛泽东以来，中共权力最为集中的一个人，但是，他并没有威信。所以，乌俄战争爆发，对习近平是个挑战，也是个机会。他希望透过对五眼联盟中的两个国家示威、挑衅，以此来提高自己的位置。

（Yan Liang 综合环球新闻采访报道）